Маньяки, зомбі та прибульці. Топ-5 найстрашніших фільмів 2022 року на Геловін

Ніч із 31 жовтня на 1 листопада, коли святкують Геловін, — найкращий час для перегляду жахів, які передбачливо знімали у 2022 році.

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Існують класичні фільми жахів, які транслюються щороку на Геловін. Багато хто особисто для себе складає топ саме тих фільмів, які лякають їх найбільше. Але 2022 виявився багатий на римейки класики та цікаві новинки.

Так, Фокус пропонує урізноманітнити Ніч усіх святих і побоятися під акомпанемент найсвіжіших і найстрашніших жахів 2022 року.

Чорний телефон

The Black Phone

Режисер Скотт Дерріксон зняв фільм про маніяка, який викрадає 13-річного підлітка на ім'я Фінні Шоу та замикає його у звуконепроникному підвалі, з якого не чути звуків. Найпримітніший предмет обстановки — старомодний чорний телефон на стіні. Він відімкнений, але незабаром Фінні розуміє, що ті, хто дзвонять йому за допомогою телефону, можуть допомогти йому втекти.

[ + – ] Трейлер фільму "Чорний телефон"

Головну роль у фільмі виконав Ітан Гоук. Глядачі вже заявили, що фільм вийшов на диво страшним і напруженим. Утім, це кіноадаптація розповіді Джо Гілла, сина великого та жахливого Стівена Кінга, тож інакше й бути не могло.

Крик

Scream

Фільм "Крик" 2022 року — це продовження культового слешера та п'ятий фільм фрашизи. Сідні Прескотт повертається у своє старе рідне місто, щоб розібратися в жахливій справі про вбивства, які вчиняє серійний вбивця в масці на прізвисько Примарне обличчя.

[ + – ] Трейлери фильму "Крик"

На Сідні чекає дуже заплутана справа, а на глядачів — дуже напружене та страшне видовище.

Геловін закінчується

Halloween Ends

Фільм Девіда Гордона Гріна — вже п'ятнадцятий ще в одній класичній франшизі жахів. До ролі Лорі Строуд повернулася Джеймі Лі Кертіс, яка виконала головну роль у першому фільмі про маніяка Майка Маєрса, що вийшов 1978 року.

[ + – ] Трейлер фільму "Геловін закінчується"

За сюжетом стрічки "Геловін закінчується", Лора Строуд живе зі своєю онукою Еллісон і закінчує писати свої мемуари про пережитий у минулому жах, але вона й не припускає, що на неї чекає повернення вбивці в масці.

Шалена дорога

Wyrmwood: Apocalypse

У Геловін не обійтися без фільмів про зомбі. У фільмі "Шалена дорога" розповідається історія колишнього військового Різа, який намагається вижити в австралійській пустці, яка кишить зомбі.

[ + – ] Трейлер фільму "Шалена дорога"

Оскільки на зомбі не перетворилися лише люди з першою групою крові та негативним резус-фактором, а кров заражених стали використовувати як машинне паливо, Різу доведеться рятувати дівчину, протистояти ордам живих мерців і навіть колишнім колегам-військовим.

Ні

Nope

Фільм із заплутаним сюжетом про прибуття інопланетян зняв автор ще однієї похмурої стрічки "Геть" Джордан Піл.

[ + – ] Трейлер фільму "Ні"

Героям фільму, які мешкають на маленькому ранчо, доведеться протистояти не ордам зомбі або жахливому маніяку в масці, а таємничому чомусь, що пожирає тварин і людей.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найстрашніші фільми за сто років, які визнавалися найжахливішими свого часу.

А перед Геловіном цікаво буде дізнатися й про готелі, в яких гості гарантовано можуть зустріти примар. Найчастіше вони доброзичливі, хоч і можуть налякати своєю появою. І ознайомитися з правилами свята. Тому що є чимало геловінських традицій, яких варто дотримуватися.

Хто вже переглянув усі фільми та побував у всіх готелях із потойбічними гостями, може полоскотати нерви однією з ігор, які назавжди закріпилися в топі найстрашніших.