Оправдан спустя 38 лет: в США осужденного за убийство освободили благодаря ДНК-тесту

Результаты теста ДНК указали на другого человека, который умер в заключении в 2020 году. Приговор, вынесенный в 1988 году, прокурора назвала "ужасающей несправедливостью".

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Житель США Морис Хастингс провел без малого 40 лет в заключении по обвинению в убийстве, которого он не совершал. Темнокожий мужчина вышел на свободу после проведенного ДНК-теста. Об этом сообщает BBC.

Хастингса осудили за убийство Роберты Уидермайер, которое произошло в 1983 году в Калифорнии, и две попытки убийства.

Однако новые результаты ДНК-теста указали на другого человека, который умер в заключении в 2020 году.

Вынесенный в 1988 году приговор прокурор округа Лос-Анджелеса Джордж Гаскон назвал "ужасающей несправедливостью".

"Система правосудия несовершенна. Когда появляются новые доказательства, которые заставляют усомниться в приговоре, мы обязаны действовать быстро", — пояснил окружной прокурор.

В 1983 году Роберту Уидермайер нашли в багажнике ее автомобиля с одним огнестрельным ранением в области головы. Жертва также подверглась сексуальному насилию.

Задержанному Хастингсу предъявили обвинение в убийстве, а прокуроры требовали смертного приговора. Суд присяжных в 1988 году приговорил его к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение.

Хастингс все время с начала следствия настаивал на своей невиновности. В 2000 году окружной прокурор отказался провести ДНК-тест имеющихся биологических образцов.

В 2021 году Отдел проверки справедливости приговоров все же принял к рассмотрению его заявление и в июне 2021 года провел тест, который указал на другого человека, осужденного за вооруженное похищение.

После оправдательного приговора 69-летний Хастингс сказал журналистам, что хочет насладиться оставшимися годами жизни.

"Я много лет молился о том, чтобы этот день настал. Я не озлоблен и никого не обвиняю, просто хочу наслаждаться своей жизнью сейчас, пока она у меня еще есть", — сказал мужчина.

Ранее Фокус сообщал, что невиновный темнокожий отсидел 16 лет за изнасилование писательницы Элис Сиболд. Автор бестселлера "Милые кости" извинилась за обвинения в изнасиловании, по которым Энтони Бродуотер провел 16 лет в заключении и в течение еще 23-х числился в списке насильников.