Виправдано через 38 років: у США засудженого за вбивство звільнили завдяки ДНК-тесту

Результати тесту ДНК вказали на іншу людину, яка померла в ув'язненні у 2020 році. Вирок, винесений 1988 року, прокурор назвав "жахливою несправедливістю".

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Житель США Моріс Гастінгс провів майже 40 років ув'язнення за звинуваченням у вбивстві, якого він не чинив. Темношкірий чоловік вийшов на волю після проведеного тесту ДНК. Про це повідомляє ВВС.

Гастінгса засудили за вбивство Роберти Відермаєр, яке сталося 1983 року в Каліфорнії, і дві спроби вбивства.

Однак нові результати ДНК-тесту вказали на іншу людину, яка померла в ув'язненні у 2020 році.

Винесений 1988 року вирок прокурор округу Лос-Анджелеса Джордж Гаскон назвав "жахливою несправедливістю".

"Система правосуддя недосконала. Коли з'являються нові докази, які змушують засумніватися у вироку, ми маємо діяти швидко", — пояснив окружний прокурор.

У 1983 році Роберту Відермаєр знайшли в багажнику її автомобіля з одним вогнепальним пораненням в області голови. Жертва також зазнала сексуального насильства.

Затриманого Гастінгса звинуватили в убивстві, а прокурори вимагали смертного вироку. Суд присяжних у 1988 році засудив його до довічного ув'язнення без права на умовно-дострокове звільнення.

Гастінгс весь час від початку слідства наполягав на своїй невинності. 2000 року окружний прокурор відмовився провести ДНК-тест наявних біологічних зразків.

У 2021 році Відділ перевірки справедливості вироків усе ж таки прийняв до розгляду його заяву і в червні 2021 року провів тест, який вказав на іншу людину, засуджену за збройне викрадення.

Після виправдувального вироку 69-річний Гастінгс сказав журналістам, що хоче насолодитися роками життя, що залишилися.

"Я багато років молився за те, щоб цей день настав. Я не озлоблений і нікого не звинувачую, просто хочу насолоджуватися своїм життям зараз, поки воно в мене ще є", — сказав чоловік.

Раніше Фокус повідомляв, що невинний темношкірий відсидів 16 років за зґвалтування письменниці Еліс Сіболд. Авторка бестселера "Мили кістки" вибачилася за звинувачення у зґвалтуванні, за якими Ентоні Бродвотер провів 16 років ув'язнення та протягом ще 23-х значився в списку ґвалтівників.