Дмитрий Медведев заявил, что при текущей политике польского руководства может последовать еще один раздел Польши. По его словам, то, что Суворовский кадетский корпус и Наместнический дворец принадлежат сейчас Польше — стечение обстоятельств.

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал сообщения о том, что Польша отобрала базу отдыха у посольства РФ и начала строить заграждение на границе. По мнению Медведева, делается это злонамеренно в преддверии дня народного единства, который отмечается в РФ 4 ноября. Об этом он написал в Telegram.

Российский политик заявил, что в этот день в 1612 году из Москвы "окончательно выперли сброд из оборзевших поляков". С тех пор, по его утверждениям, в Польше началась полоса бесконечных разделов, которая длилась три века.

Медведев задается вопросом о том, что при текущей политике польского руководства может быть еще один раздел.

А то, что Варшавский кадетский корпус им. Суворова и Наместнический дворец принадлежат сейчас Польше, он назвал случайным стечением обстоятельств.

Напомним, что Дмитрий Медведев призвал "расстреливать украинских партизан без суда и следствия" за подрывы железных дорог в РФ. Так же он предлагает поступать и с россиянами, которые поджигают военкоматы.

Ранее Фокус сообщал, что заявления об участии Беларуси в войне в Украине – это только информационная спецоперация. Военные возможности Беларуси весьма ограничены, а заявления об угрозе союзному государству России и Беларуси направлены на то, чтобы удержать ВСУ вблизи северной границы.