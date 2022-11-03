У Путіна натякнули на захоплення Росією Польщі та наступний поділ країни

Дмитро Медведєв заявив, що за поточної політики польського керівництва може бути ще один розділ Польщі. За його словами, те, що Суворовський кадетський корпус і Намісницький палац належать зараз Польщі — збіг обставин.

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Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв прокоментував повідомлення про те, що Польща забрала базу відпочинку в посольства РФ та почала будувати загородження на кордоні. На думку Медведєва, робиться це зловмисно напередодні дня народної єдності, який святкується в РФ 4 листопада. Про це він написав у Telegram.

Російський політик заявив, що в цей день в 1612 році з Москви "остаточно виперли зброд із поляків, котрі обуріли". З того часу, за його твердженнями, у Польщі розпочалася смуга нескінченних розділів, яка тривала три століття.

Медведєв ставить собі питання про те, що за поточної політики польського керівництва може бути ще один розділ.

А те, що Варшавський кадетський корпус ім. Суворова та Намісницький палац належать зараз Польщі, він назвав випадковим збігом обставин.

Нагадаємо, що Дмитро Медведєв закликав "розстрілювати українських партизанів без суду та слідства" за підриви залізниць в РФ. Так само він пропонує чинити і з росіянами, які підпалюють військкомати.

Раніше Фокус повідомляв, що заяви про участь Білорусі у війні в Україні — це лише інформаційна спецоперація. Військові можливості Білорусі дуже обмежені, а заяви про загрозу союзній державі Росії та Білорусі спрямовані на те, щоб утримати ЗСУ поблизу північного кордону.