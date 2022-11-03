Редкое явление: горбатый кит близко подплыл к австралийской овчарке на лодке (видео)

На видео годовалая австралийская овчарка по кличке Скиппер впервые увидела крупного морского млекопитающего, который подплыл близко к лодке.

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Кадры встречи собаки и горбатого кита, который подплыл к палубе лодки у побережья Калифорнии, посмотрели более 140 тысяч пользователей. Видео опубликовано на странице Monterey Bay Whale Watch в Facebook.

На видео годовалая австралийская овчарка по кличке Скиппер (шкипер) впервые увидела горбатого кита.

"Очень очень редкое событие, когда кит подошел так близко, но иногда это случается. Лодка не двигалась, и киты решили приблизиться", — сказал представитель компании Monterey Bay Whale Watch из одноименного города в штате Калифорния.

[ + – ] Видео встречи собаки и кита

В такое время года киты готовятся к миграции и отплывают к коста-риканскому и мексиканскому побережьям.

"Иногда мы наблюдаем соперничество самцов китов, иногда это более дружелюбное поведение, а иногда они просто наедаются и возвращаются обратно с полными желудками", — пояснил представитель компании.

Горбатые киты вырастают до 15 метров в длину, живут до 90 лет и считаются одними из самых активных видов из усатых китов.

Еще в 1988 году представители Международного союза охраны природы считали, что горбатым китам грозит исчезновение, однако благодаря запрету на коммерческий китобойный промысел их популяция начала восстанавливаться.

Напомним, что дайвер встретился лицом к лицу с косаткой. Любопытный хищник подплыл близко к камере, а видео снималось во время обычного погружения, без акваланга.

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