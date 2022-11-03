Рідкісне явище: горбатий кит близько підплив до австралійської вівчарки на човні (відео)

На відео однорічна австралійська вівчарка, на прізвисько Скіппер, вперше побачила великого морського ссавця, який підплив близько до човна.

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Кадри зустрічі собаки та горбатого кита, який підплив до палуби човна біля узбережжя Каліфорнії, переглянули понад 140 тисяч користувачів. Відео опубліковано на сторінці Monterey Bay Whale Watch у Facebook.

На відео однорічна австралійська вівчарка, на прізвисько Скіппер (шкіпер), вперше побачила горбатого кита.

"Дуже-дуже рідкісна подія, коли кит підійшов так близько, але іноді це трапляється. Човен не рухався, і кити вирішили наблизитися", — сказав представник компанії Monterey Bay Whale Watch з однойменного міста в штаті Каліфорнія.

[ + – ] Відео зустрічі собаки та кита

У таку пору року кити готуються до міграції та відпливають до коста-риканського та мексиканського узбережжя.

"Іноді ми спостерігаємо суперництво самців китів, іноді це доброзичлива поведінка, а іноді вони просто наїдаються і повертаються назад із повними шлунками", — пояснив представник компанії.

Горбаті кити виростають до 15 метрів завдовжки, живуть до 90 років і вважаються одними з найактивніших видів з вусатих китів.

Ще 1988 року представники Міжнародного союзу охорони природи вважали, що горбатим китам загрожує зникнення, проте завдяки забороні на комерційний китобійний промисел їхня популяція почала відновлюватися.

Нагадаємо, що дайвер зустрівся віч-на-віч з косаткою. Цікавий хижак підплив близько до камери, а відео знімалося під час звичайного занурення без акваланга.

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