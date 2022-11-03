Операция "Дымовая завеса". Баклан ослепил белую акулу "фекальной бомбой", чтобы выиграть бой (видео)

Бакланы не могут просто улететь от опасности, как это делают другие птицы, а потому им приходиться хитростью спасаться от хищников.

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Чрезвычайно смешное видео неравного боя между большой белой акулой и бакланом заснял художник из Малибу Карлос Гауна. Ему удалось запечатлеть редкие кадры стычки неравных соперников. Казалось бы, у баклана не было и шанса на спасение, но он с легкостью провернул спасательную операцию под кодовым названием "Дымовая завеса", пишет Daily Star.

Карлос Гауна наблюдал за природой, когда его внимание привлекло увлекательное действо, большая белая акула, по видимому, готовилась напасть на баклана, дрейфующего на волнах. Однако дальше сюжет развивался весьма необычным образом.

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Отметим, что в отличие от других пернатых птиц, баклан не может просто улететь. Их крылья не являются водонепроницаемы, что может быть плюсом в вопросах ныряния, однако представляет собой огромный минус, когда необходимо оперативно ретироваться.

На видео видно, как акула приближается к птице, а дальше происходит удивительное. Баклан буквально запускает "фекальную бомбу" прямо в морду большой белой акулы, чтобы сбить ее со следа. И, похоже, это успешно сработало — операция "Дымовая завеса" прошла явно с положительным результатом.

По словам Карлоса, это была одна из самых удивительных и забавных встреч, которые которые он когда-либо видел. Автор видео не знает, используют ли бакланы в действительности тактику дымовой завесы в качестве защитного механизма. Однако теперь мы точно знаем, что атака "бомбой с фекалиями" в действительности способна спасти жизнь птицам.

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