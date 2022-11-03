Операція "Димова завіса". Баклан засліпив білу акулу "фекальною бомбою", щоб виграти бій (відео)

Баклани не можуть просто полетіти від небезпеки, як це роблять інші птахи, а тому їм доводиться хитрістю рятуватися від хижаків.

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Надзвичайно смішне відео нерівного бою між великою білою акулою та бакланом зняв художник із Малібу Карлос Гауна. Йому вдалося зафіксувати рідкісні кадри сутички нерівних суперників. Здавалося б, баклан не мав шансу на порятунок, але він із легкістю провернув рятувальну операцію під кодовою назвою "Димова завіса", пише Daily Star.

Карлос Гауна спостерігав за природою, коли його увагу привернуло захопливе дійство: велика біла акула, мабуть, готувалася напасти на баклана, який дрейфував на хвилях. Однак далі сюжет розвивався дуже незвичайно.

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Зазначимо, що, на відміну від інших пернатих птахів, баклан не може просто полетіти. Їхні крила не є водонепроникними, що може бути плюсом у питаннях пірнання, проте є величезним мінусом, коли необхідно оперативно ретируватися.

На відео видно, як акула наближається до птаха, а далі відбувається дивовижне. Баклан буквально запускає "фекальну бомбу" прямо в морду великої білої акули, щоб збити її зі сліду. І, схоже, це успішно спрацювало — операція "Димова завіса" пройшла явно з позитивним результатом.

За словами Карлоса, це була одна з найдивовижніших і найкумедніших зустрічей, які він коли-небудь бачив. Автор відео не знає, чи баклани використовують тактику димової завіси як захисний механізм. Однак тепер ми достеменно знаємо, що атака "бомбою з фекаліями" насправді здатна врятувати життя птахам.

Раніше Фокус писав про те, що вченим вдалося зняти рідкісні кадри — тригодинний бій косаток і горбатих китів. Воістину захоплива сутичка морських гігантів.