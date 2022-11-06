"Фото всей жизни": в Сан-Диего акула выпрыгнула из волн рядом с серфингистом

Фотограф рассказал журналистам, что сразу не заметил, что сфотографировал спортсмена рядом с акулой, которая выпрыгнула из воды. Но при ближайшем рассмотрении формы плавников оказалось, что это большая белая акула.

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В прошлом месяце фотограф из Калифорнии Джордан Анаст во время съемок в округе Сан-Диего сделал уникальный снимок серфингиста Тайлера Уоррена на фоне большой белой акулы. Об этом сообщает Independent.

Фотограф рассказал журналистам, что сразу не заметил, что сфотографировал спортсмена рядом с акулой, которая выпрыгнула из воды, но при ближайшем рассмотрении формы плавников оказалось, что это большая белая акула.

По словам фотографа, он сделал шесть снимков акулы, однако не был слишком обеспокоен из-за того, что у калифорнийского побережья акулы встречаются повсеместно.

"Они повсюду в Калифорнии", — пояснил фотограф.

Эти снимки стали вирусными и привлекли внимание общественности. Сам же фотограф назвал снимок фотографией всей жизни.

Большие белые акулы считаются крупнейшими хищными рыбами на планете. Они вырастают до 4,5 метра в длину. Но встречались экземпляры и по 6 метров, весом 2,2 тонны. Они развивают скорость до 24 км/ч и иногда выбрасываются над поверхностью как киты, атакуя добычу снизу.

По данным National Geographic, нападения больших белых акул часто бывают не смертельны. Акулы — любопытные существа и иногда пробуют укусить, а потом выпускают своих жертв. Смертельные случаи чаще всего просиходят тогда, когда акулы принимают пловцов за свою любимую добычу, — тюленей.

Напомним, что дайвер встретился лицом к лицу с косаткой, когда любопытный хищник подплыл слишком близко к камере. Видео снималось во время обычного погружения, без акваланга.

Ранее Фокус сообщал, что синие киты ежедневно поглощают 43 кг пластика, который попадает в их организм из съеденной пищи.