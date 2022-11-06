"Фото всього життя": у Сан-Дієго акула вистрибнула з хвиль поруч із серфінгістом

Фотограф розповів журналістам, що одразу не помітив, що сфотографував спортсмена поряд з акулою, яка вистрибнула з води. Але під час ближчого розгляду форми плавців з'ясувалося, що це велика біла акула.

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Минулого місяця фотограф із Каліфорнії Джордан Анаст під час зйомок в окрузі Сан-Дієго зробив унікальний знімок серфінгіста Тайлера Воррена на тлі великої білої акули. Про це повідомляє Independent.

Фотограф розповів журналістам, що одразу не помітив, що сфотографував спортсмена поряд з акулою, яка вистрибнула з води, але під час ближчого розгляду форми плавців з'ясувалося, що це велика біла акула.

За словами фотографа, він зробив шість знімків акули, проте не був надто занепокоєний через те, що біля каліфорнійського узбережжя акули зустрічаються повсюдно.

"Вони скрізь у Каліфорнії", — пояснив фотограф.

Ці знімки стали вірусними та привернули увагу громадськості. Сам фотограф назвав знімок фото всього життя.

Великі білі акули вважаються найбільшими хижими рибами планети. Вони виростають до 4,5 метрів завдовжки. Але зустрічалися екземпляри й по 6 метрів, вагою 2,2 тонни. Вони розвивають швидкість до 24 км/год й іноді викидаються над поверхнею як кити, атакуючи здобич знизу.

За даними National Geographic, напади великих білих акул часто бувають не смертельними. Акули — цікаві істоти й іноді намагаються вкусити, а потім випускають своїх жертв. Смертельні випадки найчастіше трапляються тоді, коли акули сприймають плавців за свою улюблену здобич, — тюленів.

Нагадаємо, що дайвер зустрівся віч-на-віч із косаткою, коли цікавий хижак підплив надто близько до камери. Відео знімалося під час звичайного занурення без аквалангу.

Раніше Фокус повідомляв, що сині кити щодня поглинають 43 кг пластику, який потрапляє в їхній організм зі з'їденої їжі.