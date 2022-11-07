Попугай похитил наушник AirPods у телеведущего во время репортажа об ограблении (видео)

По словам журналиста, он пытался указать на попугая оператору, чтобы тот снял ценный кадр, ведь подобное случается не каждый день. Но птица быстро улетела, прихватив с собой наушник.

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Журналист чилийского телеканала Chilevision в прямом эфире вел репортаж, посвященный росту преступности, когда неожиданно на его плече приземлился попугай. Птица схватила наушник AirPods и улетела. Об этом сообщает RTE News.

Вначале Николас Крамм был рад появлению попугая в кадре и жестом просил оператора показать его крупным планом. Но к удивлению журналиста, вскоре в клюве птицы оказался наушник. Удивленный ведущий попытался поймать воришку, но тот успел скрылся с места преступления со своей добычей.

[ + – ] В Чили попугай сел на плечо ведущего в прямом эфире

"У меня только что отобрали наушник", — сказал зрителям журналист.

Позже он объяснял, что посреди эфира почувствовал что-то на плече и заметил попугая.

[ + – ] Попугай сел на плечо журналиста.

По его словам, он пытался указать на это оператору, чтобы тот снял ценный кадр, ведь такое случается не каждый день. Он добавил, что люди годами тренируют попугаев, чтобы научить их садиться на плечи.

"Думаю, попугай наблюдал за нами, сидя на изгороди, и издали приметил наушник. На записи видно, как он на него смотрит, а затем хватает, — пояснил Крамм. — Я продолжал репортаж, а когда пытался убедиться, что оператор заметил попугая, он схватил наушник".

[ + – ] Ведущий не комментировал появление попугая в кадре, потому что репортаж был посвящен важному и резонансному событию.

"Речь шла о грабителе, проникшем в дом, и я посчитал нужным не прерывать трансляцию", — пояснил ведущий.

Впоследствии оператор нашел наушник в траве рядом с местом съемок, по-видимому, попугай решил оставить награбленное.

Напомним, что в Новой Зеландии произошел похожий случай. Попугай кеа похитил камеру GoPro и снял видео во время полета.

Ранее Фокус сообщал, что фотографу в Калифорнии удалось сделать "снимок жизни", когда у побережья Сан-Диего он запечатлел акулу, выпрыгнувшую воды рядом с серфингистом.