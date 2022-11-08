Папуга викрав навушник AirPods у телеведучого під час репортажу про пограбування (відео)

За словами журналіста, він намагався вказати на папугу оператору, щоб той зняв цінний кадр, адже подібне трапляється не щодня. Але птах швидко полетів, прихопивши з собою навушник.

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Журналіст чилійського телеканалу Chilevision у прямому ефірі вів репортаж, присвячений зростанню злочинності, коли несподівано на його плечі приземлився папуга. Птах схопив навушник AirPods і полетів. Про це повідомляє RTE News.

Спочатку Ніколас Крамм був радий появі папуги в кадрі і жестом просив оператора показати його великим планом. Але на подив журналіста, незабаром у дзьобі птаха опинився навушник. Здивований ведучий спробував упіймати злодюжку, але той встиг зник з місця злочину зі своєю здобиччю.

[ + – ] У Чилі папуга сів на плече ведучого у прямому ефірі

"У мене щойно відібрали навушник", — сказав глядачам журналіст.

Пізніше він пояснював, що серед ефіру відчув щось на плечі й помітив папугу.

[ + – ] Папуга сів на плече журналіста.

За його словами, він намагався вказати на це оператору, щоб той зняв цінний кадр, адже таке трапляється не щодня. Він додав, що люди роками тренують папуг, щоб навчити їх сідати на плечі.

"Думаю, папуга спостерігав за нами, сидячи на огорожі, і здалеку примітив навушник. На запису видно, як він на нього дивиться, а потім вистачає, — пояснив Крамм. — Я продовжував репортаж, а коли намагався переконатися, що оператор помітив папугу, він схопив навушник".

[ + – ] Ведучий не коментував появу папуги у кадрі, бо репортаж був присвячений важливій та резонансній події.

"Йшлося про грабіжника, який проник у будинок, і я вважав за потрібне не переривати трансляцію", — пояснив ведучий.

Згодом оператор знайшов навушник у траві поряд із місцем зйомок, мабуть, папуга вирішив залишити награбоване.

Нагадаємо, що у Новій Зеландії стався схожий випадок. Папуга Кеа викрав камеру GoPro і зняв відео під час польоту.

Раніше Фокус повідомляв, що фотографу в Каліфорнії вдалося зробити "знімок життя", коли біля узбережжя Сан-Дієго він зняв акулу, що вистрибнула води поруч із серфінгістом.