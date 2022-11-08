Уже вторая: киты-убийцы потопили лодку у побережья Португалии (фото)

Экипаж лодки надеялся, что животные поиграют какое-то время и уплывут. Но затем послышался треск — и в хвосте лодки образовалась громадная дыра, откуда начала прибывать вода.

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Стая косаток пробила дно и потопила лодку у побережья Португалии. Морские хищники проделали огромную дыру в ее задней части, а затем оторвали часть рулевого управления судна — и уплыли вместе с этой деталью. Об этом сообщает Newsweek.

Французское парусное судно затонуло 1 ноября. Во время этого случая на борту французского парусника было четыре пассажира, они отплыли на расстояние 22 км от побережья португальского города Виана-ду-Каштелу.

Один из находившихся на борту впоследствии рассказал журналистам, что услышал сильный звук в хвостовой части судна, после чего вся лодка начала трястись. Тогда пассажиры поняли, что лодку окружает стая из как минимум шести косаток, которые появились буквально из ниоткуда и принялись кусать руль и раскачать судно.

Морские хищники поочередно кусали руль и раскачивали судно.

Сигнал бедствия подали не сразу. "Мы надеялись, что они поиграют какое-то время, и что, может быть, не так сильно повредят лодку", — сказал пострадавший.

[ + – ] Затонувшее судно

Косатки продолжали кусать лодку, и уже послышался треск. После этого экипаж заметил громадную дыру в хвостовой части, откуда начала прибывать вода. После этого лодка подала сигнал бедствия, и находившаяся неподалеку шведская шхуна приплыла на помощь.

"Они продолжали атаковать, треск лодки становился все громче, и я действительно понял, что они решили полностью ее разрушить", — сказал один из пострадавших.

В конечном итоге косатки оставили лодку в покое и уплыли. Одна из них держала руль лодки в своей пасти.

Другое судно приплыло к месту крушения и приняло французов на свой борт. Никто не пострадал.

Это уже вторая лодка, которая затонула после нападения косаток. В июле эти животные потопили еще один парусник у берегов португальского города Синеш.

Нападения косаток, которых еще называют китами-убийцами, наблюдаются у побережья Испании и Португалии с 2020 года. В ряде случаев плавсредства шли ко дну.

Нападения косаток

Керстин Билгманн, биолог и научный сотрудник Университета Маккуори в Австралии пояснил, что это довольно необычное поведение, но косатки — разумные животные, которые активно играют и формируют новые навыки.

"В прошлом косатки, к примеру, вместе с людьми охотились на других китов в эпоху китобойного промысла", — пояснил ученый.

Напомним, что раскрыта загадка странных отверстий на австралийском тунце, которого поймали у побережья Зеленого континента. По данным Австралийского музея, глубоководные акулы-резаки присасываются к добыче и с помощью острых зубов вырезают аккуратные куски мяса.

Ранее Фокус сообщал, что стая косаток истребляет белых акул у побережья ЮАР. В последние годы ученые стали замечать, что акулы оставили места своего привычного обитания.