Вже другий: кити-вбивці потопили човен біля узбережжя Португалії (фото)

Екіпаж човна сподівався, що тварини пограються якийсь час і попливуть далі. Однак потім почувся тріск — й у хвості човна утворилася величезна дірка, звідки почала прибувати вода.

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Зграя косаток пробила дно і потопила човен біля узбережжя Португалії. Морські хижаки проробили величезну дірку в його задній частині, а потім відірвали частину кермового керування судна і попливли разом з цією деталлю. Про це повідомляє Newsweek.

Французьке вітрильне судно затонуло 1 листопада. Під час цього випадку на борту французького вітрильника було чотири пасажири, вони відпливли на відстань 22 км від узбережжя португальського міста Віана-ду-Каштелу.

Один з тих, хто перебував на борту, згодом розповів журналістам, що почув сильний звук у хвостовій частині судна, після чого весь човен почав тремтіти. Тоді пасажири зрозуміли, що човен оточує зграя з щонайменше шести косаток, які з'явилися буквально з нізвідки й почали кусати кермо і розхитувати судно.

Морські хижаки почергово кусали та розгойдували судно.

Сигнал лиха подали не одразу. "Ми сподівалися, що вони пограються якийсь час, і що, можливо, не так сильно пошкодять човен", — сказав потерпілий.

[ + – ] Затонуле судно

Косатки продовжували кусати човен, і вже почувся тріск. Після цього екіпаж помітив величезну дірку у хвостовій частині, звідки почала прибувати вода. Після цього човен подав сигнал лиха, і шведська шхуна, що знаходилася неподалік, припливла на допомогу.

"Вони продовжували атакувати, тріск човна ставав все гучнішим, і я дійсно зрозумів, що вони вирішили повністю його зруйнувати", — сказав один із постраждалих.

Зрештою косатки залишили човен у спокої та попливли далі. Одна з них тримала кермо човна у своїй пащі.

Інше судно припливло до місця аварії й прийняло французів на свій борт. Ніхто не постраждав.

Це вже другий човен, який затонув після нападу косаток. У липні вони потопили ще один вітрильник біля берегів португальського міста Сінеш.

Напади косаток, яких ще називають китами-вбивцями, спостерігаються біля узбережжя Іспанії та Португалії з 2020 року. У ряді випадків плавзасоби йшли на дно.

Напад косаток

Керстін Білгманн, біолог та науковий співробітник Університету Маккуорі в Австралії пояснив, що це досить незвичайна поведінка, але косатки — розумні тварини, які активно грають і формують нові навички.

"У минулому косатки, наприклад, разом із людьми полювали на інших китів за доби китобійного промислу", — пояснив учений.

Нагадаємо, що розкрито загадку дивних отворів на австралійському тунці, якого спіймали біля узбережжя Зеленого континенту. За даними Австралійського музею, глибоководні акули-різаки присмоктуються до видобутку та за допомогою гострих зубів вирізають акуратні шматки м'яса.

Раніше Фокус повідомляв, що зграя косаток винищує білих акул біля узбережжя ПАР. В останні роки вчені стали помічати, що акули залишили місця свого звичного проживання.