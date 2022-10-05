Серийные убийцы океана. Группа косаток истребляет белых акул у берегов Южной Африки (видео)

В последние годы ученые заметили, что акулы покинули места своего привычного обитания и теперь ясно почему.

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О нахальном и жестоком поведении косаток знают не только жители океана, но и далеко за его приделами. Кадры того, как группы этих китообразных нападают на тюленей, морских львов и слонов далеко не редкость, однако в последнее время они все чаще нападают на самых крупных обитателей морей — чего только стоит видео трехчасового боя косаток с горбатыми китами, пишет Science Alert.

В последние годы ученые заметили, что акулы странным образом отсутствовали у берегов Южной Африки, хотя ранее регулярно встречались в этих местах. Все прояснилось, после того, как появилось видео нападения пяти косаток на трехметровую акулу.

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Пилот-любитель, управляющий дроном, заметил нечто любопытное в гавани залива Моссел. На кадрах видно, как группа косаток якобы просто плавает на поверхности, а затем пара из них направились в сторону устья реки, где как правило, активничают белые акулы.

Буквально через секунды из глубины океана вынырнула пятая косатка, но не одна. Носом она также вытолкнула из воды трехметровую белую акулу. Молниеносным прыжком косатка перевернула акулу на бок и схватила ее за грудной плавник. Затем к охоте присоединилась еще одна косатка, которая ловко ухватила акулу за хвост и утащила некогда могущественного охотника океана в бездну.

Позже ученым из университета Родса в Южной Африке удалось идентифицировать косаток-убийц могучего хищника. По словам морского ученого Элисон Таунер, в нападении на трехметровую акулу участвовал самец косатки по прозвищу Старборд, его отличительная черта — сломанный спинной плавник.

По словам ученых это не первое убийство Старборда могучих жителей океана. По меньшей мере на его счету убийства нескольких акул у берегов Южной Африки, а у четырех из них отсутствовала печень.

Вместе со Старбордом ученые также идентифицировали еще одного самца по кличке Порт. Ученым известно, что эта парочка причастна к убийству семи жаберных акул в Фолс-Бей, а также медной акулы четырьмя годами ранее.

Проанализировав события, ученые пришли к выводу, что после нападения косаток у берегов Южной Африки, акулы, как правило, покидают свои привычные места обитания минимум на несколько дней.

Ранее Фокус писал о том, что некоторые косатки обладают уникальной техникой охоты, которая не оставляет жертвам и шанса на спасение.