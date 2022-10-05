Серійні вбивці океану. Група косаток винищує білих акул біля берегів Південної Африки (відео)

Останніми роками вчені помітили, що акули залишили місця свого звичного проживання і тепер ясно чому.

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Про нахабну і жорстоку поведінку косаток знають не тільки жителі океану, а й далеко за його межами. Кадри того, як групи цих китоподібних нападають на тюленів, морських левів і слонів далеко не рідкість, проте останнім часом вони все частіше нападають на найбільших мешканців морів — чого тільки варте відео тригодинного бою косаток з горбатими китами, пише Science Alert.

В останні роки вчені зауважили, що акули дивним чином були відсутні біля берегів Південної Африки, хоча раніше регулярно зустрічалися в цих місцях. Все прояснилося після того, як з'явилося відео нападу п'яти косаток на триметрову акулу.

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Пілот-аматор, який керує дроном, помітив щось цікаве в гавані затоки Моссел. На кадрах видно, як група косаток нібито просто плаває на поверхні, а потім пара з них попрямувала у бік гирла річки, де, як правило, активують білі акули.

Буквально за секунди з глибини океану виринула п'ята косатка, але не одна. Носом вона також виштовхнула із води триметрову білу акулу. Блискавичним стрибком косатка перевернула акулу на бік і схопила її за грудний плавець. Потім до полювання приєдналася ще одна косатка, яка спритно вхопила акулу за хвіст і потягла колись могутнього мисливця океану в прірву.

Пізніше вченим із університету Родса в Південній Африці вдалося ідентифікувати косаток-вбивць могутнього хижака. За словами морського вченого Елісона Таунера, у нападі на триметрову акулу брав участь самець косатки на прізвисько Старборд, його відмінна риса — зламаний спинний плавець.

За словами вчених, це не перше вбивство Старборда могутніх жителів океану. Щонайменше на його рахунку вбивство кількох акул біля берегів Південної Африки, а у чотирьох з них була відсутня печінка.

Разом зі Старбордом вчені також ідентифікували ще одного самця на прізвисько Порт. Вченим відомо, що ця парочка причетна до вбивства семи зябрових акул у Фолс-Бей, а також мідної акули чотирма роками раніше.

Проаналізувавши події, вчені дійшли висновку, що після нападу косаток біля берегів Південної Африки, акули, як правило, залишають свої звичні житла мінімум на кілька днів.

Раніше Фокус писав про те, що деякі косатки мають унікальну техніку полювання, яка не залишає жертвам жодного шансу на порятунок.