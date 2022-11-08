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Мир Промежуточные выборы в США-2022

"Красная волна": опубликованы результаты экзитполов на выборах в Конгресс США (фото)

Избиратель идет по тротуару
Фото: The Washington Post | Избиратель идет по аллее, полной предвыборных слоганов

Опросы на выходе с избирательных участков показали, что преимущество получают республиканцы. За них голосовали Аризона, Невада и Джорджия, Северная и Южная Дакота, и ряд других штатов. Вашингтон, Орегон, Калифорния, Иллинойс, Нью-Йорк и др. поддержали демократов.

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Согласно данным экзитполов, на выборах в Конгресс США 2022 Республиканская партия получает преимущество на выборах в Сенат и Палату представителей: 54 и 246 мест соответственно. У демократов — 46 и 189 мест. Об этом сообщает InteractivePolls в Twitter.

Предварительные результаты выборы в США Fullscreen
Предварительные результаты выборы в Конгресс США-2022

По данным опросов, за республиканцев проголосовали, в частности, такие штаты:

  • Аризона;
  • Невада;
  • Джорджия;
  • Северная и Южная Дакота;
  • Канзас;
  • Оклахома;
  • Айова;
  • Висконсин;
  • Арканзас;
  • Алабама;
  • Флорида;
  • Огайо;
  • Пенсильвания;
  • Северная и Южная Каролина;
  • Айдахо;
  • Юта;
  • Аляска и др.

За демократов голосовали:

  • Вашингтон;
  • Орегон;
  • Калифорния;
  • Иллинойс;
  • Нью-Йорк;
  • Мэриленд;
  • Коннектикут;
  • Вермонт;
  • Гавайи.

В общем, в США ожидается "масштабная красная волна" — цвет республиканцев.

Во вторник, 8 ноября, в США проходят промежуточные выборы, по результатам которых будут избраны члены Палаты представителей и Сената.

Напомним, что президент Байден заявил в кулуарах, что после победы республиканцев он ожидает "два ужасных года". Вместе с тем, он напомним, что у него все еще есть авторучка для наложения вето. И это он считает хорошей новостью.

В течение двух лет у Демократической партии было большинство в Конгрессе. Но после сегодняшних выборов соотношение сил в Палате общин и Сенате, судя по всему, изменится. В итоге в президентстве Байдена наступит совершенно новый этап.

Ранее Фокус сообщал, что если нижняя палата Конгресса окажется под контролем Республиканской партии, практически все законодательные инициативы президента Джо Байдена будут блокироваться.