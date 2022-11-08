"Красная волна": опубликованы результаты экзитполов на выборах в Конгресс США (фото)

Опросы на выходе с избирательных участков показали, что преимущество получают республиканцы. За них голосовали Аризона, Невада и Джорджия, Северная и Южная Дакота, и ряд других штатов. Вашингтон, Орегон, Калифорния, Иллинойс, Нью-Йорк и др. поддержали демократов.

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Согласно данным экзитполов, на выборах в Конгресс США 2022 Республиканская партия получает преимущество на выборах в Сенат и Палату представителей: 54 и 246 мест соответственно. У демократов — 46 и 189 мест. Об этом сообщает InteractivePolls в Twitter.

[ + – ] Предварительные результаты выборы в Конгресс США-2022

По данным опросов, за республиканцев проголосовали, в частности, такие штаты:

Аризона;

Невада;

Джорджия;

Северная и Южная Дакота;

Канзас;

Оклахома;

Айова;

Висконсин;

Арканзас;

Алабама;

Флорида;

Огайо;

Пенсильвания;

Северная и Южная Каролина;

Айдахо;

Юта;

Аляска и др.

За демократов голосовали:

Вашингтон;

Орегон;

Калифорния;

Иллинойс;

Нью-Йорк;

Мэриленд;

Коннектикут;

Вермонт;

Гавайи.

В общем, в США ожидается "масштабная красная волна" — цвет республиканцев.

Во вторник, 8 ноября, в США проходят промежуточные выборы, по результатам которых будут избраны члены Палаты представителей и Сената.

Напомним, что президент Байден заявил в кулуарах, что после победы республиканцев он ожидает "два ужасных года". Вместе с тем, он напомним, что у него все еще есть авторучка для наложения вето. И это он считает хорошей новостью.

В течение двух лет у Демократической партии было большинство в Конгрессе. Но после сегодняшних выборов соотношение сил в Палате общин и Сенате, судя по всему, изменится. В итоге в президентстве Байдена наступит совершенно новый этап.

Ранее Фокус сообщал, что если нижняя палата Конгресса окажется под контролем Республиканской партии, практически все законодательные инициативы президента Джо Байдена будут блокироваться.