"Красная волна": опубликованы результаты экзитполов на выборах в Конгресс США (фото)
Опросы на выходе с избирательных участков показали, что преимущество получают республиканцы. За них голосовали Аризона, Невада и Джорджия, Северная и Южная Дакота, и ряд других штатов. Вашингтон, Орегон, Калифорния, Иллинойс, Нью-Йорк и др. поддержали демократов.
Согласно данным экзитполов, на выборах в Конгресс США 2022 Республиканская партия получает преимущество на выборах в Сенат и Палату представителей: 54 и 246 мест соответственно. У демократов — 46 и 189 мест. Об этом сообщает InteractivePolls в Twitter.
По данным опросов, за республиканцев проголосовали, в частности, такие штаты:
- Аризона;
- Невада;
- Джорджия;
- Северная и Южная Дакота;
- Канзас;
- Оклахома;
- Айова;
- Висконсин;
- Арканзас;
- Алабама;
- Флорида;
- Огайо;
- Пенсильвания;
- Северная и Южная Каролина;
- Айдахо;
- Юта;
- Аляска и др.
За демократов голосовали:
- Вашингтон;
- Орегон;
- Калифорния;
- Иллинойс;
- Нью-Йорк;
- Мэриленд;
- Коннектикут;
- Вермонт;
- Гавайи.
В общем, в США ожидается "масштабная красная волна" — цвет республиканцев.
Во вторник, 8 ноября, в США проходят промежуточные выборы, по результатам которых будут избраны члены Палаты представителей и Сената.
Напомним, что президент Байден заявил в кулуарах, что после победы республиканцев он ожидает "два ужасных года". Вместе с тем, он напомним, что у него все еще есть авторучка для наложения вето. И это он считает хорошей новостью.
В течение двух лет у Демократической партии было большинство в Конгрессе. Но после сегодняшних выборов соотношение сил в Палате общин и Сенате, судя по всему, изменится. В итоге в президентстве Байдена наступит совершенно новый этап.
Ранее Фокус сообщал, что если нижняя палата Конгресса окажется под контролем Республиканской партии, практически все законодательные инициативы президента Джо Байдена будут блокироваться.