"Червона хвиля": опубліковано результати екзитполів на виборах у Конгрес США (фото)

Опитування на виході з виборчих дільниць показали, що перевагу набувають республіканці. За них голосували Арізона, Невада та Джорджія, Північна та Південна Дакота й низка інших штатів. Вашингтон, Орегон, Каліфорнія, Іллінойс, Нью-Йорк та ін. підтримали демократів.

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Згідно з даними екзитполів, на виборах у Конгрес США 2022 року Республіканська партія отримує перевагу на виборах у Сенат і Палату представників: 54 та 246 місць відповідно. У демократів — 46 і 189 місць. Про це повідомляє InteractivePolls у Twitter.

[ + – ] Попередні результати виборів у Конгрес США-2022

За даними опитувань, за республіканців проголосували, зокрема, такі штати:

Арізона;

Невада;

Джорджія;

Північна та Південна Дакота;

Канзас;

Оклахома;

Айова;

Вісконсин;

Арканзас;

Алабама;

Флорида;

Огайо;

Пенсільванія;

Північна та Південна Кароліна;

Айдахо;

Юта;

Аляска та ін.

За демократів голосували:

Вашингтон;

Орегон;

Каліфорнія;

Іллінойс;

Нью-Йорк;

Меріленд;

Коннектикут;

Вермонт;

Гаваї.

Загалом у США очікується "масштабна червона хвиля" — колір республіканців.

У вівторок, 8 листопада, у США проходять проміжні вибори, за результатами яких обруть членів Палати представників і Сенату.

Нагадаємо, що президент Байден заявив у кулуарах, що після перемоги республіканців він очікує "два жахливі роки". Водночас він нагадаємо, що в нього все ще є авторучка для накладання вето. І це він вважає гарною новиною.

Протягом двох років Демократична партія мала більшість у Конгресі. Але після сьогоднішніх виборів співвідношення сил у Палаті громад і Сенаті, зважаючи на все, зміниться. У результаті в президентстві Байдена настане новий етап.

Раніше Фокус повідомляв, що якщо нижня палата Конгресу опиниться під контролем Республіканської партії, практично всі законодавчі ініціативи президента Джо Байдена блокуватимуться.