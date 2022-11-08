"Червона хвиля": опубліковано результати екзитполів на виборах у Конгрес США (фото)
Опитування на виході з виборчих дільниць показали, що перевагу набувають республіканці. За них голосували Арізона, Невада та Джорджія, Північна та Південна Дакота й низка інших штатів. Вашингтон, Орегон, Каліфорнія, Іллінойс, Нью-Йорк та ін. підтримали демократів.
Згідно з даними екзитполів, на виборах у Конгрес США 2022 року Республіканська партія отримує перевагу на виборах у Сенат і Палату представників: 54 та 246 місць відповідно. У демократів — 46 і 189 місць. Про це повідомляє InteractivePolls у Twitter.
За даними опитувань, за республіканців проголосували, зокрема, такі штати:
- Арізона;
- Невада;
- Джорджія;
- Північна та Південна Дакота;
- Канзас;
- Оклахома;
- Айова;
- Вісконсин;
- Арканзас;
- Алабама;
- Флорида;
- Огайо;
- Пенсільванія;
- Північна та Південна Кароліна;
- Айдахо;
- Юта;
- Аляска та ін.
За демократів голосували:
- Вашингтон;
- Орегон;
- Каліфорнія;
- Іллінойс;
- Нью-Йорк;
- Меріленд;
- Коннектикут;
- Вермонт;
- Гаваї.
Загалом у США очікується "масштабна червона хвиля" — колір республіканців.
У вівторок, 8 листопада, у США проходять проміжні вибори, за результатами яких обруть членів Палати представників і Сенату.
Нагадаємо, що президент Байден заявив у кулуарах, що після перемоги республіканців він очікує "два жахливі роки". Водночас він нагадаємо, що в нього все ще є авторучка для накладання вето. І це він вважає гарною новиною.
Протягом двох років Демократична партія мала більшість у Конгресі. Але після сьогоднішніх виборів співвідношення сил у Палаті громад і Сенаті, зважаючи на все, зміниться. У результаті в президентстві Байдена настане новий етап.
Раніше Фокус повідомляв, що якщо нижня палата Конгресу опиниться під контролем Республіканської партії, практично всі законодавчі ініціативи президента Джо Байдена блокуватимуться.