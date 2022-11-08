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Світ Проміжні вибори в США-2022

"Червона хвиля": опубліковано результати екзитполів на виборах у Конгрес США (фото)

Виборець іде тротуаром
Фото: The Washington Post | Виборець іде алеєю, повною передвиборних слоганів

Опитування на виході з виборчих дільниць показали, що перевагу набувають республіканці. За них голосували Арізона, Невада та Джорджія, Північна та Південна Дакота й низка інших штатів. Вашингтон, Орегон, Каліфорнія, Іллінойс, Нью-Йорк та ін. підтримали демократів.

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Згідно з даними екзитполів, на виборах у Конгрес США 2022 року Республіканська партія отримує перевагу на виборах у Сенат і Палату представників: 54 та 246 місць відповідно. У демократів — 46 і 189 місць. Про це повідомляє InteractivePolls у Twitter.

Попередні результати виборів у США Fullscreen
Попередні результати виборів у Конгрес США-2022

За даними опитувань, за республіканців проголосували, зокрема, такі штати:

  • Арізона;
  • Невада;
  • Джорджія;
  • Північна та Південна Дакота;
  • Канзас;
  • Оклахома;
  • Айова;
  • Вісконсин;
  • Арканзас;
  • Алабама;
  • Флорида;
  • Огайо;
  • Пенсільванія;
  • Північна та Південна Кароліна;
  • Айдахо;
  • Юта;
  • Аляска та ін.

За демократів голосували:

  • Вашингтон;
  • Орегон;
  • Каліфорнія;
  • Іллінойс;
  • Нью-Йорк;
  • Меріленд;
  • Коннектикут;
  • Вермонт;
  • Гаваї.

Загалом у США очікується "масштабна червона хвиля" — колір республіканців.

У вівторок, 8 листопада, у США проходять проміжні вибори, за результатами яких обруть членів Палати представників і Сенату.

Нагадаємо, що президент Байден заявив у кулуарах, що після перемоги республіканців він очікує "два жахливі роки". Водночас він нагадаємо, що в нього все ще є авторучка для накладання вето. І це він вважає гарною новиною.

Протягом двох років Демократична партія мала більшість у Конгресі. Але після сьогоднішніх виборів співвідношення сил у Палаті громад і Сенаті, зважаючи на все, зміниться. У результаті в президентстві Байдена настане новий етап.

Раніше Фокус повідомляв, що якщо нижня палата Конгресу опиниться під контролем Республіканської партії, практично всі законодавчі ініціативи президента Джо Байдена блокуватимуться.