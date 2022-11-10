Обсудят Тайвань и Украину: Байден встретится с Си Цзиньпином на саммите G20

По словам американского президента, он планирует обсудить с представителем Китая красные линии обеих стран, чтобы определиться с ключевыми национальными интересами. США рассчитывает на конкуренцию, а не на конфликт.

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Президент США Джо Байден встретится с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите "Большой двадцатки", который 16-17 ноября будет проходить на индонезийском острове Бали. Об этом сообщает CBS News.

Это будет первая двусторонняя встреча с тех пор, как Байден находится в кресле президента США, хотя прежде он беседовал в Си Цзиньпином, находясь на должности вице-президента США.

"Лидеры двух стран обсудят усилия для углубления коммуникации между США и КНР, ответственное управление конкуренцией и совместные усилия в направлениях, представляющих общий интерес, особенно международные вызовы, которые влияют на международное сообщество", — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

На недавней пресс-конференции Байден намекнул на встречу с лидером Китая, и, в частности, сказал, что рассчитывает на конкуренцию, а не конфликт.

Байден заявил, что ожидает, что во время разговора с представителем Китая будут изложены красные линии обеих стран, чтобы определиться, в чем состоят ключевые национальные интересы Китая и США, и находятся ли они в конфликте друг с другом. Байден будет искать возможности для разрешения этих конфликтов.

По словам президента США, они затронут такие темы как Тайвань и отношения Китая с другими странами в регионе. В июле представители двух стран в течение более двух часов говорили по телефону на фоне возросшей напряженности вокруг Тайваня.

Напомним, что в РФ объяснили, почему Путин не поедет на саммит "Большой двадцатки". Российский политик Сергей Марков заявил, что, возможно, спецслужбы Украины, США или Великобритании организуют покушение на президента РФ. Путин также может стать участником каких-то курьезов, например Путина могут сбить с ног, а СМИ напишут, что "президент России на карачках".

Ранее Фокус сообщал, что цена поражения в войне в Украине слишком высока, поэтому Джо Байден рассчитывает, что даже при республиканском большинстве в Конгрессе США все равно будут поддерживать Украину.