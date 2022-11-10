Обговорять Тайвань та Україну: Байден зустрінеться із Сі Цзіньпіном на саміті G20

За словами американського президента, він планує обговорити з представником Китаю червоні лінії обох країн, щоб визначитися з ключовими національними інтересами. США розраховує на конкуренцію, а не на конфлікт.

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Президент США Джо Байден зустрінеться з головою КНР Сі Цзіньпіном на саміті "Великої двадцятки", який проходитиме 16-17 листопада на індонезійському острові Балі. Про це повідомляє CBS News.

Це буде перша двостороння зустріч із того часу, як Байден перебуває у кріслі президента США, хоча раніше він розмовляв у Сі Цзіньпіном, перебуваючи на посаді віцепрезидента США.

"Лідери двох країн обговорять зусилля для поглиблення комунікації між США та КНР, відповідальне управління конкуренцією і спільні зусилля у напрямках, що становлять спільний інтерес, особливо міжнародні виклики, що впливають на міжнародне співтовариство", — заявила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.

На нещодавній пресконференції Байден натякнув на зустріч із лідером Китаю, зокрема сказав, що розраховує на конкуренцію, а не конфлікт.

Байден заявив, що очікує, що під час розмови з представником Китаю будуть викладені червоні лінії обох країн, щоб визначитися, у чому полягають ключові національні інтереси Китаю та США, і чи в конфлікті вони одна з одною. Байден шукатиме можливості для вирішення цих конфліктів.

За словами президента США, вони торкнуться таких тем як Тайвань та відносини Китаю з іншими країнами в регіоні. У липні представники двох країн протягом понад двох годин говорили по телефону на тлі напруженості навколо Тайваню.

Нагадаємо, що в РФ пояснили, чому Путін не поїде на саміт "Великої двадцятки". Російський політик Сергій Марков заявив, що, можливо, спецслужби України, США чи Великої Британії організують замах на президента РФ. Путін також може стати учасником якихось курйозів, наприклад, Путіна можуть збити з ніг, а ЗМІ напишуть, що "президент Росії навкарачках".

Раніше Фокус повідомляв, що ціна поразки у війні в Україні надто висока, тому Джо Байден розраховує, що навіть за республіканської більшості в Конгресі США все одно підтримуватимуть Україну.