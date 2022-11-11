Участь царя дождей: идеолог "русского мира" Дугин предложил убить Путина за сдачу Херсона

Российский философ в своих рассуждениях по поводу провала в Херсоне провел параллель с обычаями в архаических обществах, где правителю вспаривали живот, обвиняя в несчастиях.

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Известный российский философ и пропагандист Александр Дугин разродился текстом о сдаче Херсона, в котором косвенно возложил ответственность за этот провал на президента РФ Владимира Путина, намекнув на его абсолютную власть. В своих размышлениях о самодержавии Дугин провел параллели с работой Джеймса Фрэзера "Золотая ветвь", где упоминался "Царь Дождей", которому соплеменники вспарывали живот за то, что он не мог уберечь от засухи.

Идеолог рассуждает следующим образом: в России существует самодержавие, обладающее абсолютной властью и имеющее сакральный смысл, и именно оно должно спасать народ в критический момент. Если же эта власть не справляется со своей миссией, то с ней следует поступать так, как поступали во многих архаических обществах с "царем стихий", то есть предавать смерти. При этом Дугин полностью снял ответственность за провал с генерала Суровикина, который, по его мнению, всего лишь отвечает за техническую сторону фронта.

"Мы даем Правителю абсолютную полноту власти, а он нас всех, народ, государство, людей, граждан, в критический момент спасает. Если для этого он окружает себя дерьмом или плюет на социальную справедливость, это неприятно, но лишь бы спас. А если не спасает? Тогда — судьба "царя дождей"", — пишет Дугин.

В то же время философ предлагает выход. По его словам, необходимо немедленно перейти от суверенной диктатуры к комиссарской, то есть ввести идеологию. При этом он считает, что в сложившейся ситуации не поможет никакая политтехнология, поскольку власть в России уже ни на что не способна.

"Последний ресурс — идеология. Настоящая, не тот фэйк, который пытается всучить до смерти напуганная восстанием реальности АП (администрация президента, — прим. ред) Хватит юлить: Русская Идея. Только она", — утверждает Дугин, добавив при этом, что технических средств у России уже не достаточно для победы в войне.

Не обошлось в рассуждениях пропагандиста и без упоминания ядерного оружия и перспектив его применения. Дугин считает, что военные неудачи РФ могут привести к ядерному Армагеддону.

"Это не предательство, это шаг к Армагеддону. Условия выигрывающего Запада, этой цивилизации сатаны, для Москвы никогда не будут приемлемыми. Значит, останутся ТЯО и СЯО. То есть конец", — подчеркнул философ.

Напомним, 21 августа погибла дочь российский философа и пропагандиста Александр Дугина, Дарья. 29-летняя журналистка погибла в результате взрыва ее автомобиля в Подмосковье. По факту происшествия возбуждено уголовное дело об убийстве.