Возможно, установили мировой рекорд: во Франции поймали самую большую золотую рыбку (фото, видео)

Пойманной рыбе около 20 лет, она беспрерывно росла и набрала вес свыше 30 кг. На то, чтобы ее вытащить из пруда, ушло около 25 минут. Прежде она считалась практически "неуловимой".

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Энди Хакету, 42-летнему жителю английского графства Вустершир, во время рыбалки на французском "Голубом озере" на крючок попалась, возможно, самая большая золотая рыбка. Ее вес — свыше 30 кг, и многие считают, что это крупнейший представитель такого вида. Об этом сообщает The Mirror.

Энди Хакет, работающий руководителем одной из компании в Англии, назвал свою рыбу Морковкой, по ярко-оранжевому окрасу.

[ + – ] Английский рыбак держит в руках самую большую рыбу — гибрид кожаного карпа и карпа кои.

Выловленная особь — гибрид европейского сазана и карпа кои, декоративной рыбы, которая обычно водится в пресных прудах.

Считается, что пойманной рыбе 20 лет, запустили ее в озеро на рыболовном промысле в Шампани 15 лет назад как "нечто новое, что рыбаки могут попытаться поймать".

[ + – ] Возможно, самая большая пресноводная рыба этого вида

С тех пор она продолжала расти, но оставалась практически неуловимой, замечали эту рыбу нечасто.

[ + – ] Пойманный гибрид европейского сазана (или кожаного карпа) и карпа кои стал рекордным уловом. Возможно, это самая большая рыба такой разновидности.

По словам рыбака, ему просто повезло. Он понял, что поймал что-то крупное, а когда поднял ее к поверхности, обратил внимание на оранжевый цвет. Понадобилось около 25 минут, чтобы вытащить рыбу.

[ + – ] Самая большая золотая рыбка

Во время взвешивания весы показали более 30 кг, после фотосессии с редким уловом британец отпустил золотую рыбку в озеро, а свой редкую удачу отпраздновал чашкой чая.

Другие рыбаки назвали пойманную Морковку самой большой рыбой в истории озера. Представитель "Голубого озера" Джейсон Коулер поздравил британца и также отметил, что Морковка находится в хороших условиях и добром здравии.

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