Можливо, встановили світовий рекорд: у Франції спіймали найбільшу золоту рибку (фото, відео)

Спійманій рибі близько 20 років, вона безперервно росла та набрала вагу понад 30 кг. На те, щоб її витягнути зі ставка, пішло близько 25 хвилин. До цього вона вважалася практично "невловимою".

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Енді Гакету, 42-річному жителю англійського графства Вустершир, під час риболовлі на французькому Блакитному озері на гачок потрапила, можливо, найбільша золота рибка. Її вага — понад 30 кг, і багато хто вважає, що це найбільший представник такого виду. Про це повідомляє The Mirror.

Енді Гакет, який працює керівником однієї з компанії в Англії, назвав свою рибу Морквинкою через яскраво-оранжеве забарвлення.

[ + – ] Англійський рибалка тримає в руках найбільшу рибу — гібрид коропа та коропа кої

Виловлена особина — гібрид європейського сазана та коропа кої, декоративної риби, яка зазвичай водиться в прісних ставках.

Вважається, що спійманій рибі 20 років, запустили її в озеро на рибальському промислі в Шампані 15 років тому як "щось нове, що рибалки можуть спробувати зловити".

[ + – ] Можливо, найбільша прісноводна риба цього виду

Із того часу вона продовжувала рости, але залишалася практично невловимою, помічали цю рибу нечасто.

[ + – ] Спійманий гібрид європейського сазана (або коропа) і коропа кої став рекордним уловом. Можливо, це найбільша риба такого різновиду.

За словами рибалки, йому просто пощастило. Він зрозумів, що впіймав щось велике, а коли підняв її на поверхню, звернув увагу на помаранчевий колір. Потрібно було близько 25 хвилин, щоб витягнути рибу.

[ + – ] Найбільша золота рибка

Під час зважування ваги показали понад 30 кг, після фотосесії з рідкісним виловом британець відпустив золоту рибку в озеро, а свій рідкісний успіх відсвяткував чашкою чаю.

Інші рибалки назвали пійману Морквинку найбільшою рибою в історії озера. Представник Блакитного озера Джейсон Коулер привітав британця й також зазначив, що Морквинка перебуває в хороших умовах і гарному здоров'ї.

Раніше Фокус повідомляв про Святий Грааль підводного світу. Вченим нарешті вдалося виявити акулу, що світиться. Про ці різновиди акулячих відомо з 18 століття, але живими вони ніколи раніше не траплялися.

Зі свого боку, рибалкам в Австралії вдалося розгадати загадку дивних отворів на тунці. Їх залишив "різак для печива", як ще називають акулу відповідного виду.