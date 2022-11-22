Журналисты показали разрушения трубопровода "Северный поток" изнутри (фото, видео)

По словам Костаса Каллегриса, крупные секции трубопровода были взорваны и впоследствии их обнаружили на значительном расстоянии от исходного места. Это главное, что удалось подтвердить.

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Старший продюсер брюссельского бюро BBC Костас Каллергис показал видео, демонстрирующего степень разрушений на трубопроводе "Северный поток". Представитель вещательной корпорации рассказал, что внутри трубопровода обнаружились линии, напоминающие следы от колес. Об этом сообщается в Twitter.

По словам Каллегриса, главная находка в том, что крупные секции трубопровода были взорваны и впоследствии их обнаружили на значительном расстоянии от исходного места. Обломки были разбросаны по всей прилегающей территории.

Журналисты исследовали местность уже после того, как шведские и немецкие правоохранители провели свои официальные расследования. Средних размеров обломков не нашлись, но были только мелкие и крупные.

[ + – ] Журналисты проводят съемку

Журналисты вели съемку в течение нескольких часов. Один из подводных дронов разместили внутри трубы, а второй снимал снаружи.

[ + – ] Предположительно металл, который скреплял части трубопровода.

Каждая из двух частей "Северного потока" состоит из примерно 100 тысяч отдельных труб, которые крепились с помощью сварки, а потом размещали на морском дне.

[ + – ] Трубы, которые крепились с помощью сварки

Журналист заявил, что во время съемки в районе Балтийского моря, где проходят нити "Северного потока" в пределах исключительной экономической зоны Швеции, к району съемки приблизился российских корабль. После этого датский самолет разведчик бы поднят в небо.

"Мы оказались в одной из сцен шпионского фильма. Мы находились в районе взрывов "Северных потоков", в экономической зоне Швеции, когда в этом районе появился российский корабль", — написал журналист.

[ + – ] Российский корабль и датский самолет

Сообщается, что речь идет о российском корабле снабжения "Нефрит", который был построен в 2004 году. Корабль должен был проводить расследование с российской стороны. Россияне провели целый день на отдаленном расстоянии. Самолетом, вероятно, был бомбардировщик CL-604 Датских королевских ВВС.

В этом районе также находились три других корабля — два шведских и один датский.

Вместе с тем, по словам журналиста, никто не мешал проводить съемки взрывов газопровода с помощью подводных дронов, которой руководил эксперт Трон Ларсен.

Напомним, что взрывы на "Северных потоках" были спланированной диверсией. Такое заявление сделал прокурор Швеции.

Ранее Фокус разбирался в том, как 220 тысяч тонн метана отразятся на жизни Земли. Исследователи объяснили, чем чревато для планеты повреждение трубопровода "Северный поток" и гигантская утечка метана.