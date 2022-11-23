Высший суд Британии отказал Шотландии в референдуме о независимости, в Эдинбурге отреагировали

Лондон не признает право парламента Шотландии по собственной инициативе заявить о проведении второго плебисцита по выходу из состава Соединенного Королевства.

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Верховный суд Великобритании постановил, что законодательный орган Шотландии не обладает полномочиями для проведения второго референдума о независимости. Об этом сообщает Sky News.

Как уточняется, судьи приняли единогласное решение по этому поводу. В постановлении суда говорится, что для проведения еще одного голосования в стране необходимо одобрение парламента Великобритании.

Президент суда лорд Рид, в частности, подчеркнул, что акт об учреждении законодательного органа Шотландии предусматривает, что его полномочия ограничены. Это означает, что парламент в Эдинбурге не может выступать с законодательными инициативами в вопросах, которые являются исключительной компетенцией парламента Соединенного Королевства в Вестминстере.

Правительство Шотландии планировало провести второй референдум об объявлении независимости от Великобритании 19 октября 2023 года.

На плебисцит планировали вынести вопрос "Должна ли Шотландия стать независимой страной?".

В Эдинбурге уже отреагировали на решение суда. Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что несмотря на разочарование, она уважает решение Верховного суда Великобритании.

"Хотя я разочарована решением Верховного суда, я уважаю его. Суд не создает законодательства, а лишь интерпретирует его", –– прокомментировала она.

По словам шотландского политика, законодательство Великобритании, которое не позволяет Шотландии самостоятельно выбирать свое будущее без согласия Вестминстера, "разоблачает миф о том, что Соединенное Королевство является добровольным партнерством", и лишь добавляет причин для проведения референдума.

Референдум о независимости в Шотландии

Первый референдум по вопросу о независимости Шотландии прошел 18 сентября 2014 года. Явка на голосовании составила 85% населения. Голоса распределились почти поровну. Так, 55,30% (2 001 926 человек) высказались против выхода Шотландии из Соединенного королевства Великобритании и Ирландии. Независимость страны поддержали 44,70% (1 617 989 человек).

В апреле 2019 года Никола Стерджен заявила, что если Великобритания выйдет из Евросоюза, то в Шотландии проведут второй референдум о независимости страны. В сентябре того же года она подтвердила намерение правительства в Эдинбурге провести плебисцит по выходу из Соединенного Королевства.