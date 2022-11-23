Вищий суд Британії відмовив Шотландії у референдумі про незалежність, в Единбурзі відреагували

Лондон не визнає право парламенту Шотландії з власної ініціативи заявити про проведення другого плебісциту після виходу зі складу Сполученого Королівства.

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Верховний суд Великої Британії ухвалив, що законодавчий орган Шотландії не має повноважень для проведення другого референдуму про незалежність. Про це повідомляє Sky News.

Як уточнюється, судді ухвалили одноголосне рішення з цього приводу. В ухвалі суду йдеться, що для проведення ще одного голосування в країні необхідне схвалення парламенту Великої Британії.

Президент суду лорд Рід зокрема підкреслив, що акт про заснування законодавчого органу Шотландії передбачає, що його повноваження обмежені. Це означає, що парламент в Единбурзі не може виступати із законодавчими ініціативами у питаннях, які є винятковою компетенцією парламенту Сполученого Королівства у Вестмінстері.

Уряд Шотландії планував провести другий референдум про оголошення незалежності від Великої Британії 19 жовтня 2023 року.

На плебісцит планували винести питання "Чи має Шотландія стати незалежною країною?".

В Единбурзі вже відреагували на рішення суду. Перша міністриня Шотландії Нікола Стерджен заявила, що попри розчарування вона поважає рішення Верховного суду Великої Британії.

"Хоча я розчарована рішенням Верховного суду, я поважаю його. Суд не створює законодавства, а лише інтерпретує його", — прокоментувала вона.

За словами шотландського політика, законодавство Великої Британії, яке не дозволяє Шотландії самостійно обирати своє майбутнє без згоди Вестмінстера, "викриває міф про те, що Сполучене Королівство є добровільним партнерством" і лише додає причин для проведення референдуму.

Референдум про незалежність у Шотландії

Перший референдум із питань незалежності Шотландії пройшов 18 вересня 2014 року. Явка на голосуванні становила 85% населення. Голоси розподілилися майже порівну. Так, 55,30% (2 001 926 осіб) висловилися проти виходу Шотландії зі Сполученого королівства Великобританії та Ірландії. Незалежність країни підтримали 44,70% (1 617 989 осіб).

У квітні 2019 року Нікола Стерджен заявила, що якщо Велика Британія вийде з Євросоюзу, то в Шотландії проведуть другий референдум щодо незалежності країни. У вересні того ж року вона підтвердила намір уряду в Единбурзі провести плебісцит після виходу зі Сполученого Королівства.