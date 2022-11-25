Лицо Путина было одутловатым, а рука посинела, когда он ухватился за стул, — СМИ (фото)

На сайте Кремля была опубликована запись, на которой президент РФ произносил речи во время открытия памятника Фиделю Кастро в Москве. Журналисты утверждают, что лицо президента РФ было опухшим и бледным.

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Появление на публике российского президента Владимира Путина породило новые слухи о состоянии его здоровья. Об этом сообщает The Mirror.

На видеозаписи, опубликованной на сайте Кремля, Путин совместно с кубинским президентом Мигелем Диас-Канелем Бермудесом произносят речи во время открытия памятника кубинскому лидеру Фиделю Кастро в Москве.

На открытии бронзовой статуи кубинского революционера шла речь о "традиционной дружбе" между народами двух стран. На записи Путин, очевидно, чувствует себя неловко и держится рукой стул. Рука российского президента заметно посинела, и он выглядел сморщенным рядом, стоя рядом с представителем руководства Кубы.

[ + – ] Рука Владимира Путина

По утверждениям, лицо президента РФ выглядело опухшим и бледным.

Как и на предыдущих видео, Путин двигал ногой, что, опять же, подогрело слухи о том, что, возможно, российский президент страдает болями, связанными с онкологическим заболеванием.

В начале ноября Telegram-канал "Генерал СВР", который давно утверждает, что у Путина несколько серьезных заболеваний, сообщил, что здоровье российского президента еще больше ухудшилось из-за "стресса", связанного с войной в Украине.

В публикации шла речь о том, что здоровье главы Кремля все больше вызывает беспокойство у его лечащих врачей и родственников. У Путина постоянная тошнота и кашель. Он похудел на 8 кг, потому что придерживается строгой диеты на протяжении последних нескольких месяцев.

Ранее Фокус сообщал, что, согласно утечкам из Кремля, Путин страдает раком поджелудочной и болезнью Паркинсона. С приемом медикаментов связана одутловатость лица и ряд других побочных эффектов, в том числе и провалы в памяти.