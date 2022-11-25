Обличчя Путіна було одутлим, а рука посиніла, коли він ухопився за стілець, — ЗМІ (фото)

На сайті Кремля опубліковано запис, на якому президент РФ вимовляв промови під час відкриття пам'ятника Фіделю Кастро в Москві. Журналісти стверджують, що обличчя президента РФ було набряклим і блідим.

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Поява на публіці російського президента Володимира Путіна породила нові чутки про стан здоров'я. Про це повідомляє The Mirror.

На відеозаписі, опублікованому на сайті Кремля, Путін спільно з кубинським президентом Мігелем Діас-Канелєм Бермудесом вимовляють промови під час відкриття пам'ятника кубинському лідеру Фіделю Кастро в Москві.

На відкритті бронзової статуї кубинського революціонера йшлося про "традиційну дружбу" між народами двох країн. На записі Путін, очевидно, почувається ніяково і тримається рукою стілець. Рука російського президента помітно посиніла, і він виглядав зморщеним поряд, стоячи поряд із представником керівництва Куби.

[ + – ] Рука Володимира Путіна

За твердженнями, обличчя президента РФ виглядало опухлим і блідим.

Як і на попередніх відео, Путін рухав ногою, що, знову ж таки, підігріло чутки про те, що, можливо, російський президент страждає на болі, пов'язані з онкологічним захворюванням.

На початку листопада Telegram-канал "Генерал СВР", який давно стверджує, що Путін має кілька серйозних захворювань, повідомив, що здоров'я російського президента ще більше погіршилося через "стрес", пов'язаний з війною в Україні.

У публікації йшлося про те, що здоров'я глави Кремля все більше викликає занепокоєння у його лікарів і родичів. У Путіна постійна нудота та кашель. Він схуд на 8 кг, тому що дотримується суворої дієти протягом останніх кількох місяців.

Раніше Фокус повідомляв, що, згідно з витоками з Кремля, Путін страждає на рак підшлункової та хворобою Паркінсона. З прийомом медикаментів пов'язана одутлість обличчя та низка інших побічних ефектів, зокрема і провали в пам'яті.