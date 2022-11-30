В Китае умер 96-летний преемник Дэн Сяопина и бывший генсек КПК Цзян Цзэминь: подробности

По данным журналистов "Синьхуа", причиной смерти стала лейкемия и недостаточность нескольких внутренних органов. Цзян Цзэминь находился у власти с 1989 по 2003 годы, и возглавил КНР после ареста генсека Чжао Цзыяна, поддержавшего участников протестов на площади Тяньаньмэнь.

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В возрасте 96 лет в Шанхае скончался политический деятель Китая Цзян Цзэминь. Он занимал должность председателя КНР с 1993 по 2003 годы, передает информагентство "Синьхуа" со ссылкой на сообщение ЦК Компартии Китая и других государственных и военных ведомств.

По данным журналистов, политик скончался от лейкемии и недостаточности нескольких внутренних органов.

Что известно о Цзян Цзэмине?

В 1989 году Цзян Цзэминь занял пост председателя Центральной военной комиссии после разгона студенческих демонстраций и ареста генерального секретаря ЦК КПК Чжао Цзыяна, который поддержал участников протестов на площади Тяньаньмэнь, добивавшихся политических свобод.

В том же 89-м с подачи главы КНР Дэн Сяопина на партийном съезде Цзэминя избрали генеральным секретарем.

Усилиями Цзэминя в политический курс страны вошла теория "трех представительств", предусматривавшая, что интеллигенция уравнивается в политических правах с рабочими и крестьянами.

В период 2002–2005 гг. вследствие транзита власти в Китае все государственные и военные посты Цзянь Цзэминя перешли к Ху Цзиньтао.

При Цзэмине китайская экономика стала седьмой в мире, более того, КНР стала участником Всемирной торговой организации.

Напомним, что военные самолеты КНР и РФ вошли в зону идентификации ПВО Южной Кореи. По данным южнокорейских военных, было два китайских бомбардировщика H-6, а также 6 российских — ТУ-95 и СУ-35.

Ранее Фокус сообщал, что из-за протестов в Китае в Шанхай и Ухань стянута бронетехника сил безопасности. Протестующие, которые вышли на улицы из-за ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, среди прочего, выкрикивали лозунги "долой компартию" и "долой Си Цзиньпина".