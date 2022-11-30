У Китаї помер 96-річний наступник Ден Сяопіна та колишній генсек КПК Цзян Цземінь: подробиці

За даними журналістів "Сіньхуа", причиною смерті стала лейкемія та недостатність кількох внутрішніх органів. Цзян Цземінь перебував при владі з 1989 по 2003 роки і очолив КНР після арешту генсека Чжао Цзияна, який підтримав учасників протестів на площі Тяньаньмень.

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У віці 96 років у Шанхаї помер політичний діяч Китаю Цзян Цземінь. Він обіймав посаду голови КНР з 1993 по 2003 роки, передає інформагентство "Сіньхуа" з посиланням на повідомлення ЦК Компартії Китаю та інших державних та військових відомств.

За даними журналістів, політик помер від лейкемії та недостатності кількох внутрішніх органів.

Що відомо про Цзян Цземіна?

У 1989 році Цзян Цземінь обіймав посаду голови Центральної військової комісії після розгону студентських демонстрацій та арешту генерального секретаря ЦК КПК Чжао Цзияна, який підтримав учасників протестів на площі Тяньаньмень, які домагалися політичних свобод.

Того ж 89-го з подачі голови КНР Ден Сяопіна на партійному з'їзді Цземіня обрали генеральним секретарем.

Зусиллями Цземіня до політичного курсу країни увійшла теорія "трьох представництв", яка передбачала, що інтелігенція урівнюється в політичних правах з робітниками та селянами.

У період 2002-2005 років внаслідок транзиту влади у Китаї всі державні та військові посади Цзянь Цземіня перейшли до Ху Цзіньтао.

При Цземіні китайська економіка стала сьомою у світі, щобільше, КНР стала учасником Світової організації торгівлі.

Нагадаємо, що військові літаки КНР та РФ увійшли до зони ідентифікації ППО Південної Кореї. За даними південнокорейських військових, було два китайські бомбардувальники H-6, а також 6 російських — ТУ-95 та СУ-35.

Раніше Фокус повідомляв, що через протести в Китаї в Шанхай та Вухань стягнуто бронетехніку сил безпеки. Протестувальники, які вийшли на вулиці через обмеження, пов'язані з коронавірусною інфекцією, серед іншого, вигукували гасла "геть компартію" і "геть Сі Цзіньпіна".