Назвали "победой": в России запретили надевать кандалы на женщин и детей

По словам представителя российского МВД Ирины Волк, запрет вступил в силу после того, как накануне, 7 декабря, президент РФ Владимир Путин обсудил этот вопрос на заседании Совета по правам человека.

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В РФ запретили надевать тюремные кандалы на женщин, несовершеннолетних и подозреваемых в экономических преступлениях. О запрете на использование средств ограничения подвижности "Ажур" сообщила пресс-служба МВД РФ.

По словам представителя российского МВД Ирины Волк, запрет вступил в силу после того, как накануне, 7 декабря, президент РФ Владимир Путин обсудил этот вопрос во время заседания Совета по правам человека.

"В целях исключения фактов необоснованного применения специального средства "Ажур" руководством МВД России направлено в территориальные органы ведомства указание с детальным разъяснением установленных требований", — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

Вместе с тем, Вовк отметила, что выбор спецсредств для конвоирования подозреваемых зависит от "степени общественной опасности".

Тему применения кандалов в судопроизводстве на встрече Путина подняла представительница Совета СПЧ Ева Меркачева. Путин поддержал запрет на перевозку подозреваемых в ненасильственных преступлениях в кандалах. Президент РФ также назвал нарушением прав человека длительное содержания подозреваемых в СИЗО до суда.

Со слов Путина, он не знает, как квалифицировать то, что кого-то возят на допрос в кандалах, тем более за экономические преступления, и пообещал прекратить такую практику.

На следующий день автор предложенного запрета Ева Меркачева сообщила, что в МВД "мгновенно отреагировали" и назвала запрет "победой".

Спецсредство ограничения подвижности "Ажур"

"Ажур" представляет собой разновидность наручников. Они могут использоваться как кандалы, возможен и комбинированный вариант — наручниками, соединенными цепью с кандалами.

[ + – ] Спецсредство ограничения подвижности "Ажур"

По данным госзакупок, в прошлом году российское МВД разместило заказ на приобретение спецсредств "Ажур" на 81,2 млн рублей (1,3 млн долларов). В качестве исполнителя выбрали компанию НПО СМ.

Напомним, что Путин признал: Россия обстреливает энергетическую инфраструктуру Украины. Главы Кремля утверждает, что Россия якобы начала массированные обстрелы Украины после ударов по Крымскому мосту.

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