Назвали "перемогою": у Росії заборонили одягати кайдани на жінок і дітей

За словами представниці російського МВС Ірини Волк, заборона набула чинності після того, як напередодні, 7 грудня, президент РФ Володимир Путін обговорив це питання на засіданні Ради з прав людини.

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У РФ заборонили одягати тюремні кайдани на жінок, неповнолітніх і підозрюваних в економічних злочинах. Про заборону використання засобів обмеження рухливості "Ажур" повідомила пресслужба МВС РФ.

За словами представниці російського МВС Ірини Волк, заборона набула чинності після того, як напередодні, 7 грудня, президент РФ Володимир Путін обговорив це питання під час засідання Ради з прав людини.

"Із метою виключення фактів необґрунтованого застосування спеціального засобу "Ажур" керівництвом МВС Росії направлено до територіальних органів відомства вказівку з детальним роз'ясненням встановлених вимог", — наголошується в повідомленні пресслужби відомства.

Водночас Волк зазначила, що вибір спецзасобів для конвоювання підозрюваних залежить від "ступеня суспільної небезпеки".

Тему застосування кайданів у судочинстві на зустрічі Путіна порушила представниця Ради СПЛ Єва Меркачова. Путін підтримав заборону на перевезення підозрюваних у ненасильницьких злочинах у кайданах. Президент РФ також назвав порушенням прав людини тривале утримання підозрюваних у СІЗО до суду.

За словами Путіна, він не знає, як кваліфікувати те, що когось возять на допит у кайданах, тим більше за економічні злочини, і пообіцяв припинити таку практику.

Наступного дня авторка запропонованої заборони Єва Меркачова повідомила, що в МВС "миттєво відреагували" та назвала заборону "перемогою".

Спецзасіб обмеження рухливості "Ажур"

"Ажур" є різновидом наручників. Їх можна використовувати як кайдани, можливий і комбінований варіант — наручниками, з'єднаними ланцюгом із кайданами.

[ + – ] Спецзасіб обмеження рухливості "Ажур"

За даними держзакупівель, минулого року російське МВС розмістило замовлення на придбання спецзасобів "Ажур" на 81,2 млн рублів (1,3 млн доларів). Як виконавеця обрали компанію НВО РМ.

Нагадаємо, що Путін визнав: Росія обстрілює енергетичну інфраструктуру України. Глава Кремля стверджує, що Росія нібито розпочала масовані обстріли України після ударів по Кримському мосту.

Раніше Фокус повідомляв, що в Естонії з'явиться американська піхотна рота й підрозділ із РСЗВ HIMARS. За словами глави Міноборони Естонії, це рішення суттєво зміцнить оборонну позицію НАТО.