"Важный шаг": США перебрасывают в Эстонию пехотную роту и подразделение с РСЗО HIMARS

Как считает глава Минобороны Эстонии, такой шаг значительно укрепит оборонную позицию НАТО.

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В ближайшие недели Соединенные Штаты направят в Эстонию пехотную роту и подразделение с реактивными системами залпового огня HIMARS. Об этом заявили в Министерстве обороны Эстонии, передает агентство BNS.

Как уточняется, в страну также будет передано необходимое оборудование и системы управления.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур считает, что такой шаг свидетельствует о долгосрочной приверженности США безопасности стран Балтии. По его словам, это также укрепляет оборонную позицию Североатлантического Альянса.

Певкур подчеркнул, что Эстония последовательно предпринимает все необходимые шаги для укрепления стабильной обороноспособности государства.

"Наши системы HIMARS появятся к 2025 году, поэтому более раннее приобретение базовых навыков и знаний в подразделениях США означает, что знакомство с системой будет намного более плавным, и для нас это критическая победа во времени", — прокомментировал глава Минобороны.

Как ожидается, американские подразделения примут участие в совместных с Эстонией военных учениях.

Напомним, СМИ сообщают, что США могут поставить Украине кассетные боеприпасы. Кассетные бомбы запрещены в более чем 100 странах мира, однако российские войска активно используют их в Украине против гражданского населения.

Ранее Фокус писал, что в США хотят знать, сколько боеприпасов потратила РФ в Украине.