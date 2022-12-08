"Изменят ситуацию на поле боя": США могут поставить Украине кассетные боеприпасы, - CNN

Кассетные бомбы запрещены в более чем 100 странах мира, однако российские войска активно используют их в Украине против гражданского населения.

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В администрации президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена пока не отклонили запрос украинских властей на поставку кассетных боеприпасов. Об этом сообщает CNN.

В источнике отмечают, что вопрос предоставления данного вида оружия является "одним из самых противоречивых" для американского правительства. Официальные лица США рассматривали возможность поставок кассетных боеприпасов в Украину в течение нескольких месяцев.

В результате представители администрации Байдена так и не сообщили о конкретном решении. При этом чиновники не ответили на запрос категорическим отказом. США не подписывали Конвенцию по кассетным боеприпасам, поэтому на их складах присутствует внушительное количество данного вооружения.

Столь аккуратный подход американских властей к просьбе Украины связан с конструкцией кассетных боеприпасов. Такие бомбы разрываются в воздухе, выпуская множество более мелких бомб, способных покрыть обширную территорию. Таким образом могут пострадать мирные жители.

В некоторых случаях боеприпасы не взрываются сразу, из-за чего гражданское население может гибнуть или получать травмы даже спустя некоторое время после окончания боевых действий.

"Для Украины кассетные боеприпасы могли бы решить две основные проблемы: потребность в большем количестве боеприпасов для артиллерийских и ракетных систем, которые предоставили США и другие страны, и способ свести на нет численное превосходство России в артиллерии", — пишет CNN.

В сообщении также упомянули о том, что во время полномасштабной войны в Украине обе стороны прибегали к применению указанных боеприпасов. Однако армия РФ использовала их намного чаще, в том числе против гражданских целей.

"Это чрезвычайно важно, прежде всего потому, что это действительно изменит ситуацию на поле боя", — прокомментировал запрос на кассетные бомбы украинский депутат Алексей Гончаренко.

Напомним, что в США хотят подсчитать, сколько боеприпасов израсходовала Российская Федерация в Украине. Генерал Марк Милли отметил, что эти данные помогут Пентагону рассчитать необходимое количество вооружения на будущее.

Еще Фокус сообщал, что Госсекретарь США Энтони Блинкен отреагировал на удары по аэродромам в России. Он заявил, что США не намерены мешать Украине развивать ударный потенциал большой дальности.

Также ми писали, что США поддержали поставки немецких танков Leopard в Украину. Однако в Германии продолжают отказываться от данной инициативы.