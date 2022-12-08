"Змінять ситуацію на полі бою": США можуть поставити Україні касетні боєприпаси, — CNN

Касетні бомби заборонені у понад 100 країнах світу, проте російські війська активно використовують їх в Україні проти цивільного населення.

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В адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена поки що не відхилили запит української влади на постачання касетних боєприпасів. Про це повідомляє CNN.

У джерелі зазначають, що питання надання даного виду зброї є "одним із найсуперечливіших" для американського уряду. Офіційні особи США розглядали можливість постачання касетних боєприпасів в Україну протягом кількох місяців.

В результаті представники адміністрації Байдена так і не повідомили про конкретне рішення. При цьому урядовці не відповіли на запит категоричною відмовою. США не підписували Конвенцію щодо касетних боєприпасів, тому на їх складах присутня велика кількість цього озброєння.

Такий акуратний підхід американської влади до прохання України пов'язаний із конструкцією касетних боєприпасів. Такі бомби розриваються у повітрі, випускаючи безліч дрібніших бомб, здатних покрити велику територію. Таким чином можуть постраждати мирні жителі.

У деяких випадках боєприпаси не вибухають одразу, через що цивільне населення може гинути або отримувати травми навіть через деякий час після закінчення бойових дій.

"Для України касетні боєприпаси могли б вирішити дві основні проблеми: потреба у більшій кількості боєприпасів для артилерійських та ракетних систем, які надали США та інші країни, та спосіб звести нанівець чисельну перевагу Росії в артилерії", — пише CNN.

У повідомленні також згадали про те, що під час повномасштабної війни в Україні обидві сторони вдавалися до застосування цих боєприпасів. Проте армія РФ використала їх набагато частіше, зокрема проти цивільних цілей.

"Це надзвичайно важливо насамперед тому, що це справді змінить ситуацію на полі бою", — прокоментував запит на касетні бомби український депутат Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, що у США хочуть підрахувати, скільки боєприпасів витратила Російська Федерація в Україні. Генерал Марк Міллі зазначив, що ці дані допоможуть Пентагону розрахувати потрібну кількість озброєння на майбутнє.

Ще Фокус повідомляв, що Держсекретар США Ентоні Блінкен відреагував на удари по аеродромах у Росії. Він заявив, що США не мають наміру заважати Україні розвивати ударний потенціал великої дальності.

Також ми писали, що США підтримали постачання німецьких танків Leopard до України. Однак у Німеччині продовжують відмовлятися від цієї ініціативи.