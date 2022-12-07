"Не заохочували і не дозволяли": Держдеп США відповів на удари по аеродромах у Росії

За словами держсекретаря Ентоні Блінкена, ЗСУ мають все для захисту країни. Американські військові не завадять Україні розвивати ударний потенціал великої дальності, запевняють у Пентагоні.

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Сполучені Штати не заохочували і не давали дозволів ЗСУ завдавати ударів по цілях у Росії. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на брифінгу, прокоментувавши удари безпілотниками по російських аеродромах, повідомила радіостанція ВВС.

Блінкен вважає важливим зрозуміти, через що українці проходять щодня, які живуть в умовах російської агресії. Українські військові мають обладнання, яке потрібне для захисту країни та свободи, додав він.

Держсекретар звинуватив Росію у спробі вивести з ладу цивільну інфраструктуру України та залишити людей узимку без тепла, води та електрики.

"Москва тепер "озброює зиму" і це — повсякденна та нічна реальність в Україні", — зауважив він.

Глава Пентагону Ллойд Остін, виступаючи на брифінгу з Блінкеном, наголосив, що США не заважатимуть Україні розвивати власний ударний потенціал великої дальності.

"Коротка відповідь — ні. Ми абсолютно цього не робимо. Вашингтон вже надав Україні понад 19 млрд доларів допомоги у сфері безпеки", — сказав міністр.

Спікер Держдепу Нед Прайс раніше заявив, що США не знають відповідальних за атаку безпілотників на російські військові аеродроми.

[ + – ] На аеродромі в Енгельсі постраждали щонайменше 2 військові літаки РФ

"Все, що ми робимо, це забезпечуємо підтримку незалежності України, її суверенітету та територіальної цілісності. Ми даємо те, що ЗСУ можуть використати для протистояння російським агресорам", — наголосив Прайс.

Один із високопоставлених українських представників влади у спілкуванні з газетою The Washington Post сказав про три атаки українськими дронами в Курській області.

"Це були українські безпілотники. Вони дуже успішні та ефективні. Росіяни посіяли насіння гніву і тепер пожнуть бурю", — додав співрозмовник видання.

Американське видання The New York Times назвало те, що сталося на аеродромах у Росії найзухвалішою атакою ЗСУ за весь час повномасштабного вторгнення.

Спецназівці, які перебували біля бази, за даними журналістів, допомогли навести дрон на ціль. У Києві не підтвердили причетність до вибухів на аеродромах.

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд не виключила, що удари по аеродромах здійснили українські військові. Українці, за її словами, дуже винахідливі та здатні вести ефективні морські та повітряні операції з дронами.

Нагадаємо, що на аеродромі "Дягілєво" під Рязанню вранці, 5 грудня, вибухнув бензовоз. ЗМІ повідомили про 6 загиблих та 11 поранених росіян. Приблизно о 6:00 ранку з'явилася інформація про атаку дроном аеродрому в Енгельсі. Пропагандисти заявили, що постраждало щонайменше 2 військові літаки.