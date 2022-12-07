"Не поощряли и не разрешали": Госдеп США ответил на удары по аэродромам в России
По словам госсекретаря Энтони Блинкена, у ВСУ есть все для защиты страны. Американские военные не помешают Украине развивать ударный потенциал большой дальности, уверяют в Пентагоне.
Соединенные Штаты не поощряли и не давали разрешений ВСУ наносить удары по целям в России. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге, прокомментировав удары беспилотниками по российским аэродромам, сообщила радиостанция ВВС.
Блинкен считает важным понять, через что проходят украинцы каждый день, живущие в условиях российской агрессии. Украинские военные имеют оборудование, которое нужно для защиты страны и свободы, добавил он.
Госсекретарь обвинил Россию в попытке вывести из строя гражданскую инфраструктуру Украины и оставить людей зимой без тепла, воды и электричества.
"Москва теперь "вооружает зиму" и это – повседневная и ночная реальность в Украине", — заметил он.
Глава Пентагона Ллойд Остин, выступая на брифинге с Блинкеном, подчеркнул, что США не будут мешать Украине развивать собственный ударный потенциал большой дальности.
"Короткий ответ — нет. Мы абсолютно этого не делаем. Вашингтон уже предоставил Украине более 19 млрд долларов помощи в области безопасности", — сказал министр.
Спикер Госдепа Нед Прайс ранее заявил, что США не знают ответственных за атаку беспилотников на российские военные аэродромы.
"Все, что мы делаем, это обеспечиваем поддержку независимости Украины, ее суверенитета и территориальной целостности. Мы даем то, что ВСУ могут использовать для противостояния российским агрессорам", — подчеркнул Прайс.
Один из высокопоставленных украинских представителей власти в общении с газетой The Washington Post сказал о трех атаках украинскими дронами в Курской области.
"Это были украинские беспилотники. Они очень успешные и эффективные. Русские посеяли семена гнева и теперь пожнут бурю", — добавил собеседник издания.
Американское издание The New York Times назвало случившееся на аэродромах в России самой дерзкой атакой ВСУ за все время полномасштабного вторжения.
Спецназовцы, находившиеся возле базы, по данным журналистов, помогли навести дрон на цель. В Киеве не подтвердили причастность к взрывам на аэродромах.
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд не исключила, что удары по аэродромам осуществили украинские военные. Украинцы, по ее словам, очень изобретательны и способны вести эффективные морские и воздушные операции с дронами.
Напомним, что на аэродроме "Дягилево" под Рязанью утром 5 декабря взорвался бензовоз. СМИ сообщили о 6 погибших и 11 раненых россиянах. Примерно в 6:00 утра появилась информация об атаке дроном аэродрома в Энгельсе. Пропагандисты заявили, что пострадало минимум 2 военных самолета.