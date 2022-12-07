"Не поощряли и не разрешали": Госдеп США ответил на удары по аэродромам в России

По словам госсекретаря Энтони Блинкена, у ВСУ есть все для защиты страны. Американские военные не помешают Украине развивать ударный потенциал большой дальности, уверяют в Пентагоне.

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Соединенные Штаты не поощряли и не давали разрешений ВСУ наносить удары по целям в России. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге, прокомментировав удары беспилотниками по российским аэродромам, сообщила радиостанция ВВС.

Блинкен считает важным понять, через что проходят украинцы каждый день, живущие в условиях российской агрессии. Украинские военные имеют оборудование, которое нужно для защиты страны и свободы, добавил он.

Госсекретарь обвинил Россию в попытке вывести из строя гражданскую инфраструктуру Украины и оставить людей зимой без тепла, воды и электричества.

"Москва теперь "вооружает зиму" и это – повседневная и ночная реальность в Украине", — заметил он.

Глава Пентагона Ллойд Остин, выступая на брифинге с Блинкеном, подчеркнул, что США не будут мешать Украине развивать собственный ударный потенциал большой дальности.

"Короткий ответ — нет. Мы абсолютно этого не делаем. Вашингтон уже предоставил Украине более 19 млрд долларов помощи в области безопасности", — сказал министр.

Спикер Госдепа Нед Прайс ранее заявил, что США не знают ответственных за атаку беспилотников на российские военные аэродромы.

[ + – ] На аэродроме в Энгельсе пострадало минимум 2 военных самолета РФ

"Все, что мы делаем, это обеспечиваем поддержку независимости Украины, ее суверенитета и территориальной целостности. Мы даем то, что ВСУ могут использовать для противостояния российским агрессорам", — подчеркнул Прайс.

Один из высокопоставленных украинских представителей власти в общении с газетой The Washington Post сказал о трех атаках украинскими дронами в Курской области.

"Это были украинские беспилотники. Они очень успешные и эффективные. Русские посеяли семена гнева и теперь пожнут бурю", — добавил собеседник издания.

Американское издание The New York Times назвало случившееся на аэродромах в России самой дерзкой атакой ВСУ за все время полномасштабного вторжения.

Спецназовцы, находившиеся возле базы, по данным журналистов, помогли навести дрон на цель. В Киеве не подтвердили причастность к взрывам на аэродромах.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд не исключила, что удары по аэродромам осуществили украинские военные. Украинцы, по ее словам, очень изобретательны и способны вести эффективные морские и воздушные операции с дронами.

Напомним, что на аэродроме "Дягилево" под Рязанью утром 5 декабря взорвался бензовоз. СМИ сообщили о 6 погибших и 11 раненых россиянах. Примерно в 6:00 утра появилась информация об атаке дроном аэродрома в Энгельсе. Пропагандисты заявили, что пострадало минимум 2 военных самолета.