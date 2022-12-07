"Для непередбачених ситуацій": у США хочуть знати, скільки боєприпасів витратила РФ в Україні

У Пентагоні мають намір поповнити свої склади зброї на випадок нових військових конфліктів.

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Збройні сили США вивчають кількість витрачених в Україні російських снарядів. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі заявив на брифінгу після участі у віртуальному засіданні Контактної групи з оборони України, що дана інформація стане в нагоді США у майбутніх конфліктах чи операціях, повідомляє Reuters.

"Ми проводимо дослідження, аналіз прямо зараз, щоб переконатися, що наші військові плани, наші плани на випадок непередбачених обставин, яких у нас є дещо по всьому світу на різних театрах воєнних дій, щоб переконатися, що ми зробили правильні розрахунки, правильні оцінки" — сказав Міллі.

Автори публікації згадали про те, що США мають плани на випадок виникнення військових конфліктів у світі. У Пентагоні обчислюють, скільки солдатів, техніки та боєприпасів потрібно для вирішення тих чи інших завдань.

"Ми повернемося до промисловості, щоб вжити будь-яких коригуючих дій, щоб переконатися, що у нас є відповідні рівні запасів для того, що може статися", — зазначив голова Об'єднаного комітету начальників штабів.

У новинному агентстві також зазначили, що Російська Федерація вже витратила в Україні суттєву кількість своїх високоточних ракет. За словами західних офіційних осіб, Росія не має можливості поповнювати свої запаси зброї у необхідному темпі через економічні санкції.

Нагадаємо, що у Пентагоні не збираються перешкоджати розробці Україною зброї дальньої дії. Це також стосується зброї, здатної вражати територію Російської Федерації.

Раніше Фокус писав, що у Пентагоні заявили про запуски неозброєних ракет з боку Росії. Таким чином у РФ хочуть відвернути увагу українських ППО.

Ще ми писали, що у Росії продовжують виробляти крилаті ракети. Про це заявили експерти зі слідчої організації Conflict Armament Research, вказуючи на маркування боєприпасів, якими було обстріляно Київ.