Не заважатимуть: у Пентагоні висловилися про розробку Україною зброї дальньої дії

Заява міністра оборони США Ллойда Остіна про виробництво української зброї прозвучала на тлі обговорення нещодавнього удару по військових базах на території Росії.

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Сполучені Штати Америки не перешкоджатимуть спробам України створити власну зброю дальньої дії. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час свого виступу на прес-конференції у Державному департаменті у Вашингтоні, пише CNN.

Глава Пентагону повідомив, що США не мають наміру заважати Україні розробляти зброю, дальність дії якої може дозволити обстрілювати територію Російської Федерації.

"Ми не працюємо над тим, щоб завадити Україні розвивати свої власні можливості", — прокоментував ситуацію міністр оборони США.

Ця заява була зроблена Остіном невдовзі після того, як у Державному департаменті США заговорили про можливу причетність України до атак безпілотників по російських військових базах.

За словами заступника держсекретаря з політичних питань Вікторії Нуланд, жодна із сторін не взяла на себе відповідальність за інциденти з дронами-камікадзе на території РФ. Вона припустила, що за атаками може стояти українська сторона.

"Український народ неймовірно винахідливий, вони роблять свої власні безпілотники, повітряні та морські, які є неймовірно ефективними. Вони дуже старанно працюють над власними розробками та технологіями", — зазначила Нуланд.

Раніше Фокус також писав про те, що російська пропаганда намагається налаштувати американців проти України. У РФ намагаються впливати на консерваторів, переконуючи їх обмежувати військову допомогу Україні.

Ще ми писали про те, що Збройні сили РФ в Україні використовують боєприпаси швидше, ніж оборонна промисловість країни може їх замінити. У зв'язку з цим Кремль намагається домовлятися про постачання озброєння з такими країнами, як Північна Корея та Іран.