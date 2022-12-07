Не будут мешать: в Пентагоне высказались о разработке Украиной оружия дальнего действия

Заявление министра обороны США Ллойда Остина о производстве украинского оружия прозвучало на фоне обсуждения недавнего удара по военным базам на территории России.

Related video

Соединенные Штаты Америки не будут препятствовать попыткам Украины создать собственное оружие дальнего действия. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время своего выступления на пресс-конференции в Государственном департаменте в Вашингтоне, пишет CNN.

Глава Пентагона сообщил, что США не намерены мешать Украине разрабатывать оружие, дальность действия которого может позволить обстреливать территорию Российской Федерации.

"Мы не работаем над тем, чтобы помешать Украине развивать свои собственные возможности", — прокомментировал ситуацию министр обороны США.

Данное заявление было сделано Остином вскоре после того, как в Государственном департаменте США заговорили о возможной причастности Украины к атакам беспилотников по российским военным базам.

По словам заместителя госсекретаря по политическим вопросам Виктории Нуланд, ни одна из сторон не взяла на себя ответственность за инциденты с дронами-камикадзе на территории РФ. Она предположила, что за атаками может стоять украинская сторона.

"Украинский народ невероятно изобретателен, они делают свои собственные беспилотники, воздушные и морские, которые невероятно эффективны. Они очень усердно работают над собственными разработками и технологиями", — отметила Нуланд.

Ранее Фокус также писал о том, что российская пропаганда пытается настроить американцев против Украины. В РФ пытаются влиять на консерваторов, убеждая их ограничивать военную помощь для Украины.

Еще мы писали о том, что Вооруженные силы РФ в Украине используют боеприпасы быстрее, чем оборонная промышленность страны может их заменить. В связи с этим Кремль пытается договариваться о поставках вооружения с такими странами как Северная Корея и Иран.