РФ запускає ракети зі знятими ядерними боєголовками для відволікання ППО України, — Пентагон

Американські військові підтверджують висновки британської розвідки щодо того, що РФ використовує крилаті ракети зі знятими ядерними боєголовками. Але навіть без бойової частини ці ракети завдають шкоди за допомогою кінетичної енергії та невитраченого палива.

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ЗС РФ запускають неозброєні крилаті ракети, щоб відвернути увагу українських ППО. Таку заяву напередодні, 29 листопада, на брифінгу для преси зробив представник Міністерства оборони США, повідомляє "Голос Америки".

"Безумовно, вони [РФ] намагаються зменшити ефект від систем протиповітряної оборони, які застосовують українці", — відповів представник Пентагону на прохання прокоментувати інформацію розвідки Великобританії, яка 26 листопада повідомила, що Росія, можливо, знімає ядерні боєголовки з крилатих ракет і з їхньою допомогою відволікає українські системи протиповітряної оборони.

Представники Великобританії на підтвердження цих слів наводили фото уламків збитої крилатої ракети Х-55, яку розробляв радянський ВПК у 80-х роках минулого століття як засіб доставки ядерного заряду.

[ + – ] Ракета Х-55

Представники Міноборони Великобританії припускають, що ядерні боєголовки у цих ракетах російське військове командування вирішило замінити порожніми болванками. Хоч би що там було, навіть без бойової частини ці ракети небезпечні — завдають шкоди за допомогою кінетичної енергії та вибуху невитраченого палива.

У Міноборони США вважають, що, завдаючи ракетних ударів по об'єктах в Україні, ЗС РФ намагаються створити надмірне навантаження на українські ППО і змусити витрачати боєприпаси для того, щоб домогтися домінування в небі над Україною.

Тому представники США та союзних країн насамперед намагаються постачати Україні системи ППО та снаряди до них.

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли, якими ракетами ЗС РФ планують завдавати ударів по Україні. Російське керівництво запускає ракети зі стратегічних бомбардувальників, а цілі залишаються незмінними — знищити енергетичну мережу України.

Раніше Фокус повідомляв, що військові дослідники з ISW оцінили можливість наступу на Київ із Білорусі.