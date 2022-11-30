РФ запускает ракеты со снятыми ядерными боеголовками для отвлечения ПВО Украины, — Пентагон

Американские военные подтверждают выводы британской разведки относительно того, что РФ использует крылатые ракеты со снятыми ядерными боеголовками. Но даже без боевой части эти ракеты наносят ущерб посредством кинетической энергии и неизрасходованного топлива.

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ВС РФ запускают невооруженные крылатые ракеты, чтобы отвлечь внимание украинских ПВО. Такое заявление накануне, 29 ноября, на брифинге для прессы сделал представитель Министерства обороны США, передает "Голос Америки".

"Безусловно, они [РФ] пытаются уменьшить эффект от систем противовоздушной обороны, которые применяют украинцы", — ответил представитель Пентагона на просьбу прокомментировать информацию разведки Великобритании, которая 26 ноября сообщила, что Россия, возможно, снимание ядерные боеголовки с крылатых ракет и с их помощью отвлекает украинские системы противовоздушной обороны.

Представители Великобритании в подтверждение этих слов приводили фото обломков сбитой крылатой ракеты Х-55, которая разрабатывалась советским ВПК в 80-х годах прошлого века в качестве средства доставки ядерного заряда.

[ + – ] Ракета Х-55

Представители Минобороны Великобритании допускают, что ядерные боеголовки в этих ракетах российское военное командование решило заменить пустыми болванками. Как бы то ни было, даже без боевой части эти ракеты опасны — наносят ущерб посредством кинетической энергии и взрыва неизрасходованного топлива.

В Минобороны США считают, что, нанося ракетные удары по объектам в Украине, ВС РФ пытаются создать чрезмерную нагрузку на украинские ПВО и заставить расходовать боеприпасы с тем, чтобы добиться доминирования в небе над Украиной.

Поэтому представители США и союзных стран в первую очередь пытаются поставлять Украине системы ПВО и снаряды к ним.

Напомним, что в ВСУ рассказали, какими ракетами ВС РФ планируют наносить удары по Украине. Российское руководство запускает ракеты со стратегических бомбардировщиков, а цели остаются прежними — уничтожить энергетическую сеть Украины.

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