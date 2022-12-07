"Для непредвиденных ситуаций": в США хотят знать, сколько боеприпасов потратила РФ в Украине

В Пентагоне намерены пополнить свои склады оружия на случай новых военных конфликтов.

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Вооруженные силы США изучают количество потраченных в Украине российских снарядов. Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил на брифинге после участия в виртуальном заседании Контактной группы по обороне Украины, что данная информация пригодится США в будущих конфликтах или операциях, сообщает Reuters.

"Мы проводим исследование, анализ прямо сейчас, чтобы убедиться, что наши военные планы, наши планы на случай непредвиденных обстоятельств, которых у нас есть несколько по всему миру на разных театрах военных действий, чтобы убедиться, что мы сделали правильные расчеты, правильные оценки ", — сказал Милли.

Авторы публикации упомянули о том, что у США имеются планы на случай возникновения военных конфликтов в мире. В Пентагоне вычисляют, сколько солдат, техники и боеприпасов нужно для решения тех или иных задач.

"Мы вернемся к промышленности, чтобы предпринять какие-либо корректирующие действия, чтобы убедиться, что у нас есть соответствующие уровни запасов для того, что может произойти", — отметил председатель Объединенного комитета начальников штабов.

В новостном агентстве также отметили, что Российская Федерация уже потратила в Украине существенное количество своих высокоточных ракет. По словам западных официальных лиц, Россия не имеет возможности пополнять свои запасы оружия в необходимом темпе из-за экономических санкций.

Напомним, что в Пентагоне не собираются препятствовать разработке Украиной оружия дальнего действия. Это также касается оружия, способного поражать территорию Российской Федерации.

Ранее Фокус писал, что в Пентагоне заявили о запусках невооруженных ракет со стороны России. Таким образом в РФ хотят отвлечь внимание украинских ПВО.

Еще мы писали, что в России продолжают производить крылатые ракеты. Об этом заявили эксперты из следственной организации Conflict Armament Research, указывая на маркировку боеприпасов, которыми был обстрелян Киев.