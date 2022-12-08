"Важливий крок": США перекидають до Естонії піхотну роту та підрозділ з РСЗВ HIMARS

Як вважає глава Міноборони Естонії, такий крок значно зміцнить оборонну позицію НАТО.

Related video

У найближчі тижні Сполучені Штати направлять до Естонії піхотну роту та підрозділ із реактивними системами залпового вогню HIMARS. Про це заявили у Міністерстві оборони Естонії, повідомляє агентство BNS.

Як уточнюється, у країни також передадуть необхідне обладнання та системи управління.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур вважає, що такий крок свідчить про довгострокову відданість США безпеці країн Балтії. За його словами, це також зміцнює оборонну позицію Північноатлантичного Альянсу.

Певкур наголосив, що Естонія послідовно робить усі необхідні кроки для зміцнення стабільної обороноздатності держави.

"Наші системи HIMARS з'являться до 2025 року, тому раніше набуття базових навичок і знань у підрозділах США означає, що знайомство із системою буде набагато плавнішим, і для нас це критична перемога в часі", — прокоментував глава Міноборони.

Як очікується, американські підрозділи візьмуть участь у спільних з Естонією військових навчаннях.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляють, що США можуть поставити Україні касетні боєприпаси. Касетні бомби заборонені у понад 100 країнах світу, проте російські війська активно використовують їх в Україні проти цивільного населення.

Раніше Фокус писав, що у США хочуть знати, скільки боєприпасів витратила РФ в Україні.