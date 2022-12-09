В Калифорнии сосед с ружьем спас женщину от горного льва, который утащил из дома собаку (видео)

На опубликованных кадрах виден лев рядом со своей добычей, которая дергалась, будто в конвульсиях, когда он тянул ее за шею.

Related video

Ребекка Кракер из округа Сонома в штате Калифорния обнаружила горного льва, который охотился на ее собаку породы бордер-колли. Об этом женщина рассказала на своей странице в Facebook.

На опубликованных кадрах виден хищник рядом с собакой, которую он за шею выволок из дома.

В конце прошлого месяца Ребекка Кракер опрометчиво оставила открытой дверь своего дома, и неожиданно услышала, как ее собака по кличке Шерман внезапно взвизгнула и зарычала.

[ + – ] Горный лев

По ее словам, на ее глазах питомец быстро дергался, будто в конвульсиях, когда горный лев тащил его из дома. После этого собака лежала неподвижно во дворе.

Женщина успела захлопнуть дверь, чтобы не позволить льву вновь проникнуть в дом.

[ + – ] Собака бордер-колли

Затем он позвонила и предупредила соседей и сняла на телефон льва с его добычей.

"Это моя собака, просто лежит на земле. Его вытащил из дома этот чертов горный лев", — говорит женщина в опубликованном видеоролике.

[ + – ] Нападение горного льва в Калифорнии. Хищник вытащил собаку из дома

Лев пристально смотрел на женщину, изредка поглядывая на добычу у своих ног.

Пострадавшую собаку от верной гибели спас сосед, который выстрелил во льва из ружья. Он промахнулся, но все же напугал дикое животное, которое бросилось наутек.

Вздрогнув от громкого звуку, Шерман тоже вскочил на ноги.

"Каким-то чудом он не пострадал, разве что на губе осталась царапина от когтя. Собака была в шоковом состоянии в течение нескольких часов, но со временем испуг прошел. Всякий раз, когда я к нему подходила, он вилял хвостом, давая знать, что с ним все хорошо", — пояснила владелица.

Напомним, что, согласно Книге рекордов Гиннесса, появилась новая самая старая собака в мире. Джино из Калифорнии дожил до своих преклонных 22 лет благодаря здоровой диете, хорошему ветобслуживанию и жизненной энергии.

Ранее Фокус сообщал, что В США самолет с 53 собаками на борту приземлился на поле для гольфа.