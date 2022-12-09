У Каліфорнії сусід із рушницею врятував жінку від гірського лева, який потяг з дому собаку (відео)

На опублікованих кадрах видно лева поряд зі своєю здобиччю, яка смикалася, ніби в конвульсіях, коли він тягнув її за шию.

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Ребека Кракер з округу Сонома в штаті Каліфорнія виявила гірського лева, який полював на її собаку породи бордер-колі. Про це жінка розповіла на своїй сторінці у Facebook.

На опублікованих кадрах видно хижака поряд із собакою, якого він за шию виволік з дому.

Наприкінці минулого місяця Ребека Кракер необачно залишила відчиненими двері свого будинку, і несподівано почула, як її собака на прізвисько Шерман раптово завищав і загарчав.

[ + – ] Гірський лев

За її словами, на її очах улюбленець швидко смикався, ніби в конвульсіях, коли гірський лев тяг його з дому. Після цього собака лежала нерухомо у дворі.

Жінка встигла зачинити двері, щоб не дозволити леву знову проникнути до будинку.

[ + – ] Собака Бордер-колі

Потім вона зателефонувала та попередила сусідів і зняла на телефон лева з його здобиччю.

"Це мій собака, просто лежить на землі. Його витягнув з дому цей чортів гірський лев", — каже жінка в опублікованому відеоролику.

[ + – ] Напад гірського лева в Каліфорнії. Хижак витяг собаку з дому

Лев пильно дивився на жінку, зрідка поглядаючи на здобич біля своїх ніг.

Постраждалого собаку від вірної загибелі врятував сусід, який вистрілив у лева з рушниці. Він промахнувся, але все ж таки налякав дику тварину, яка кинулася навтьоки.

Здригнувшись від гучного звуку, Шерман теж скочив на ноги.

"Якимось дивом він не постраждав, хіба що на губі залишилася подряпина від кігтя. Собака був у шоковому стані протягом декількох годин, але згодом переляк пройшов. Щоразу, коли я до нього підходила, він виляв хвостом, даючи знати, що з ним все добре", — пояснила власниця.

Нагадаємо, що, згідно з Книгою рекордів Гіннесса, з'явився новий найстаріший собака в світі. Джино з Каліфорнії дожив до своїх похилих 22 років завдяки здоровій дієті, гарному ветобслуговування та життєвій енергії.

Раніше Фокус повідомляв, що У США літак із 53 собаками на борту приземлився на полі для гольфу.