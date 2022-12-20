РФ вышла из соглашения с Украиной о взаимном признании дипломов и ученых званий, — МИД РФ

Соглашение между правительством РФ и Кабинетом министров Украины действовало с мая 2000 года. До этого решения Украина разорвала с РФ соглашение о сотрудничестве в сфере образования в СНГ.

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Министерство иностранных дел РФ заявило о прекращении действия соглашения с Украиной о взаимном признании дипломов и ученых званий. Сообщение российского МИДа размещено на официальном портале правовой информации РФ.

"20 декабря 2022 года прекращено действие Соглашения между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях", — говорится в публикации.

Соглашение, которое денонсировали в РФ, стороны подписали в мае 2000 года.

Такому шагу российских властей предшествовало решение Украины разорвать с РФ соглашение о сотрудничестве в сфере образования в СНГ. Документ предусматривал, ко всему прочему, взаимное бессрочное признание дипломов о профессионально-техническом, среднем специальном и высшем образовании, а также о присуждении ученых степеней и званий.

Более того, предусматривалось также создание условий для получения образования на языке этнических групп.

Соглашение действовало в 11 странах.

Напомним, что МИД Украины обвинил ООН в бездействии. По словам Дмитрия Кулебы, в то время, как у жителей Нью-Йорка есть свет и отопление, Секретариат ООН решил не направлять в Украину группу экспертов для изучения атак, которые РФ проводит с помощь иранских дронов.

Ранее Фокус сообщал, что, по словам Дмитрия Кулебы, Украина готовит доказательства незаконности пребывания РФ в Совбезе ООН. У РФ нет никаких юридических оснований на то, чтобы занимать это место, а представители РФ добились этого с помощью мошеннической схемы 31 год назад.