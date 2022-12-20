РФ вийшла з угоди з Україною про взаємне визнання дипломів та наукових звань, — МЗС РФ

Угода між урядом РФ та Кабінетом Міністрів України діяла з травня 2000 року. До цього рішення Україна розірвала з РФ угоду про співробітництво у сфері освіти у СНД.

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Міністерство закордонних справ РФ заявило про припинення дії угоди з Україною про взаємне визнання дипломів та вчених звань. Повідомлення російського МЗС розміщено на офіційному порталі правової інформації РФ.

"20 грудня 2022 року припинено дію Угоди між урядом Російської Федерації та кабінетом міністрів України про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту та вчені звання", — йдеться у публікації.

Угоду, яку денонсували в РФ, сторони підписали у травні 2000 року.

Такому кроку російської влади передувало рішення України розірвати з РФ угоду про співпрацю у сфері освіти у СНД. Документ передбачав, до всього іншого, взаємне безстрокове визнання дипломів про професійно-технічну, середню спеціальну та вищу освіту, а також про присудження наукових ступенів та звань.

Щобільше, передбачалося також створення умов для здобуття освіти мовою етнічних груп.

Угода діяла у 11 країнах.

Нагадаємо, що МЗС України звинуватило ООН у бездіяльності. За словами Дмитра Кулеби, тоді, як у мешканців Нью-Йорка є світло та опалення, Секретаріат ООН вирішив не направляти в Україну групу експертів для вивчення атак, які РФ проводить за допомогою іранських дронів.

Раніше Фокус повідомляв, що, за словами Дмитра Кулеби, Україна готує докази незаконності перебування РФ у Раді Безпеки ООН. У РФ немає жодних юридичних підстав на те, щоб займати це місце, а представники РФ досягли цього за допомогою шахрайської схеми 31 рік тому.