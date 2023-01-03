Польша попросила ООН помочь добиться выплаты репараций от Германии, — МИД

По словам замглавы польского МИДа Аркадиуша Мулярчика, Польша направила более 50 дипломатических нот в страны ЕС, Совет Европы и НАТО, чтобы привлечь внимание к этому вопросу.

Related video

Польша обратилась в ООН с просьбой помочь в рассмотрении вопроса о выплате репараций. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел страны Аркадиуш Мулярчик, который также занимает должность уполномоченного правительства по вопросам репараций. Об этом сообщает PAP.

"Мы направили более 50 нот в страны Евросоюза, Совет Европы и НАТО, чтобы этот вопрос был известен в нашем культурно-цивилизационном кругу, среди наших союзников", — пояснил дипломат.

По его словам, польская сторона пытается создать платформу для диалога.

В конце прошлого года Аркадиуш Мулярчик заявлял, что Польша обратилась в Совет Европы с просьбой помочь добиться от Германии выплаты репараций.

Согласно резолюции Польского Сейма от 14 сентября, Польша призывает Германию взять на себя ответственность за ущерб, нанесенный стране в ходе Второй мировой, и возместить его. Польская сторона оценивает ущерб в более 6,2 трлн злотых (более 1,5 трлн долларов).

Позиция Германии

Власти Германии, в свою очередь, заявляют, что не намерены выплачивать репарации Польше за Вторую Мировую войну, ссылаясь на решение 1953 года, когда польское руководство отказалась от претензий к ГДР.

Согласно новым данным о зверствах нацистов, в Польше погибло 5,3 млн человек за время войны, 2,1 млн были депортированы в трудовые лагеря, еще 590 тыс. поляков были искалечены во время псевдонаучных экспериментов.

Ранее Фокус сообщал, что РФ не будет вести переговоры с Украиной по "формуле мира". Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров. Москва не планирует вывода войска из оккупированных территорий Украины, а также выплачивать репарации, пояснил дипломат.